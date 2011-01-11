-ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ ''BEN 10'' TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Dünyada fenomen olan Cartoon Network'ün en çok seyredilen çizgi karakteri ''Ben 10'' Türkiye'ye geldi. Dünyada 166 ülkede yayınlanan, 240 milyondan fazla eve ulaşan ve Avrupa'da 250 milyondan fazla ürünü satılan ''Ben 10'' çizgi filminin ana karakterleri orijinal ''Ben 10'' ve 15 yaşındaki genç ''Ben 10'', Atatürk Havalimanı'nda hayranları tarafından karşılandı. Türk çocuklarıyla tanışmak için İstanbul'a gelen ''Ben 10'' karakterleri, 29-30 Ocak tarihlerinde İzmir'de, 3-4 Şubatta Ankara ve 9-13 Şubat 2011 tarihlerinde de İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Çizgi film karakterleri, son teknoloji kullanılarak hazırlanmış bu gösterilerde animasyonlar, akrobatlar, robotlar, uçuş sahneleri ve lazer showları ile çocuklara karne hediyesi olacak. -''BEN 10 LİVE''- 10 yaşında bir çocuk olan ''Ben 10'', saati Omnitrix'le benzersiz güçler kazanarak her biri farklı yetenekte karakterlere dönüşebilen ve bu yetenekleriyle kendisini kötülüklerle savaşmaya adayan bir süper kahraman. Tecrübeli ve akıllı dedesi Max ile açıkgöz kuzeni Gwen, yaşadığı maceralarda ''Ben 10''a her zaman destek oluyor. Gezegenleri hızla yok olan uzaylı yaratıklar Eon ve Vilcax, yaşayabilmek için dünyaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle ''Ben 10''un dedesi Max'i kaçırarak Omnitrix'i ele geçirmek ve dünyayı istila etmek için planlar kurar. Ben, bu korkunç düşmanlarla mücadele edebilmek için zamanda yolculuk yapar. Çocuk Ben, kendisinden daha güçlü olan genç Ben'i gelecekten alarak kötü uzaylı yaratıklara karşı hazırlanır. Finalde hem dede Max'i, hem de dünyayı kurtarır.