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Dünya

Çizgi film kahramanına benzemek için 6 kaburgasını aldırdı!

Toplam 17 ameliyat geçiren Fox, şimdiye kadar 345 bin lira harcadı

26 Mayıs 2016 20:22

En sevdiği çizgi film karakteri olan Jessica Rabbit’e benzemek için pek çok estetik ameliyat geçiren Pixee Fox, 6 kaburgasını da aldırdı. 25 yaşındaki genç kadın, bu estetik ameliyatlar ile göğüslerini büyüttü, yağlarını aldırdı.

 Hürriyet’in haberine göre, Fox, bütün bu ameliyatlara toplamda 80,000 sterlin (345,000 TL) harcadı. Şu anda sahip olduğu vücut ölçüleri ise inanılır gibi değil (40 santimetre bel, 30J göğüs).

Önceden elektrik teknisyenliği yapan genç kadın, bel ölçülerini bu hale getirebilmek için her gün 24 saat bel korsesi giyiyor ve önümüzdeki Ekim ayında 5 saatlik bir estetik operasyon daha geçirecek.

25 yaşındaki Fox, geçirdiği bir dizi estetik operasyon sonrasında duygularını şu şekilde ifade ediyor:

 “Kaburgalarımın 6’sını birden aldırdım, bunu yapmaya cesaret eden ilk ve tek kişiyim. Vücuduma zarar vermediğim sürece, estetik operasyonlarına devam edeceğim çünkü bu benim en büyük hayalim. Bazen insanlar yanıma gelip dalga geçerek bana çizgi film karakterlerine benzediğimi söylüyorlar, fakat bu yorumlara alınmıyorum bile aksine iltifat gibi geliyor bana. 

Şu anda Amerika’da yaşamakta olan Pixee’nin Instagram hesabında toplam 85,000 takipçisi var. Pixee’nin yaşadığı bu inanılmaz değişime şahit olan takipçilerinden bazıları, genç kadına hayalini gerçekleştirmesi için bağışta bile bulunuyor. Şu anda modellik yaparak hayatını kazanan genç kadın, halinden oldukça memnun olduğunu ifade ediyor.

 

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