Çizgi film fonu Kapadokya

Bugüne kadar birçok dizi, sinema ve belgesel filme hem konu olan hem de sahne olan Kapadokya, bu kez çizgi filmlere sahnelik yapacak. Amerikalı çizgi film yapımcıları, Kapadokya'da bir dizi incelemelerde bulundu.



Amerika ve İspanya'da çizgi film yapan heyet, üretecekleri çizgi filmlerde sahne olarak Kapadokya'yı kullanmak için Nevşehir'e geldi.



Kapadokya'nın tarihi ve turistik mekanlarını, peri bacalarını ve vadileri gezen çizgi film yapımcıları, bölgeden bol bol görüntü ve fotoğraf aldılar.



Yunan asıllı Amerikan çizgi film yapımcısı Katina Salafatinos, bugüne kadar sayısız çizgi film ürettiklerini, bundan sonra yapacakları bazı çizgi filmlerde de fon olarak Kapadokya'yı kullanmak istediklerini söyledi.



Kapadokya'nın eşsiz vadilerinin, peribacalarının diğer sinema filmleri ve belgeseller gibi çizgi film içinde çok uygun olacağını dile getiren Salafatinos, "Çizgi filmler için burası bulunmaz bir mekan. Buradaki incelemelerimizi çizgi filmlerimizde de kullanacağız. Peribacalarını, Kapadokya vadilerine çizgi filmlerimize sahne ve fon yapmayı düşünüyoruz" dedi.



Çizgi film yapımcılarından oluşan heyet incelemelerinin ardından Kapadokya'dan ayrıldı.