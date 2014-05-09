CIVIS Medya Uyum Ödülleri verildi



CIVIS Avrupa Medya Uyum Ödülleri, göç ve uyum konusunu ele alan, mültecilerin dramını işleyen, yabancı düşmanlığını ve ayrımcılığı eleştiren yapımlara veriliyor.

Ödül jürisi bu yıl 23 AB ülkesi ve İsviçre'den gönderilen 709 medya ürününü değerlendirdi. İzleyicilerin oylarıyla belirlenen sinema ödülü, Bora Dağtekin yönetmenliğindeki "Fack ju Göhte" filminin oldu. Alman Televizyon Filmi ve Televizyon Belgeseli dallarındaki ödüller, "Mama İllegal" ve "Angezählt" isimli yapımlarla Avusturya Radyo Televizyon Kurumu'na (ORF) gitti.

Bulgar Radyo Televizyon Kurumu'nda (BNT) yayınlanan ve yapımcılığını Kremena Budinova ve Svetoslav Draganov'un üstlendiği "Small Stories from the Roma World: Hristov family" (Romanların dünyasına bakış: Hristov Ailesi), ödüle layık görülen bir başka yapım oldu.

Taşeron işçilerin Amazon şirketindeki çalışma koşullarını ekrana taşıyan "Ausgeliefert!" röportaj dalında ödül aldı.

ZDF ve Arte'nin ortak yapımı, Gabi Blauert, Damir Lukacevic ve Gerald Klein imzalı "Transfer - Der Traum vom ewigen Leben" (Nakil - Sonsuz ömür hayali) ödül alan bir başka yapımdı.

Radyo ödüllerinde büyük ödül Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan Romanların hayatını anlatan röportaja verildi.

Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu'ndan (SWR) Klaus Schirmer'in hazırladığı ve bir emekli kadının duvarlara karalanan Nazi sembollerine karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı parça da radyo dalında ödüle layık görüldü.

Gençlik teşvik ödülü Eline Schellekens imzalı Hollanda filmi "A Home for Lydia"nın (Lydia için bir ev) oldu.

Bu yıl ilk kez bir web sitesi de ödüllendirildi. Arash ve Arman Riahi kardeşler tarafından kurulan everydayrebellion.net web ödülünün sahibi oldu.