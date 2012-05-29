Çivi sökücü 4 ertesi gün kokteyli!

Sert geçen o gecenin ardından zımba gibi olmanın yolu bu 4 karışımdan geçiyor.

1. Red Eye

Yapmanız gereken tadına, rengine, duruşuna takılmadan hızlıca içmek.

Ne lazım? Bira, domates suyu, yumurta

Nasıl yapılır? Bira bardağının yarısını domates suyu, kalanını birayla doldurun. İçine bir yumurta koyup iyice karıştırın. Bekletmeden kafaya dikin.

2. Hair of the Dog

Vücuttaki şeker kaybını toparlaması için bal, baş ağrısına viski, alt üst olmuş mideye krema… Toplamı bu kokteylde.

Ne lazım? 50 ml İskoç viski, 25 ml krema, 25 ml bal

Nasıl yapılır? Tüm malzemeleri iki küp buzla beraber geniş bir kokteyl bardağında karıştırın. İlacınız hazır.

3. Mimoza

Sevgiliyle geceden kalma halini romantik bir ertesi sabaha dönüştürmenin en kestirme ve pratik yolu.

Ne lazım? Taze sıkılmış portakal suyu, şampanya

Nasıl yapılır? Şampanya bardağının yarısını portakal suyu, kalanını şamnpanyayla doldurmanız yeterli.

4. Salty Mexican Dog

Tekiladan da bir ertesi sabah kokteyli yaratmak mümkün. Tek ihtiyacınız bol bol greyfurt.

Ne lazım? 200 ml taze sıkılmış greyfurt suyu, 50 ml tekila, birkaç dilim lime, kaya tuzu

Nasıl yapılır? Tekilayı önceden ağzınızı tuzladığınız uzun, geniş kokteyl bardağına dökün. Üzerine bol buz koyun. Alabildiği kadar greyfurt suyuyla doldurup iyice karıştırın. (www.gq.com.tr)