Çivi çakmak bile yasaktı; Mısır Çarşısı'nın son hali tepki çekti

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı’nın dış duvarı, 2 metre boyundaki 45 elektrik panosu ile kaplandı. Tarihi çarşının duvarlarına çivi çakılması bile yasaktı.

Yapımı 17. yüzyıla dayanan Mısır Çarşısı, 2011 yılında İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile restore edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında çarşının elektrik trafosu yeraltına yerleştirildi. Dükkanlarda bulunan elektrik panoları ise bir araya toplanarak dışarı taşındı. Çalışmalar sonrası panolar, çarşının Yeni Cami tarafındaki çiçek ve evcil hayvan satışı yapılan Çiçek Pazarı tarafına konuldu. Duvar ile arasında 5 santimetre bulunan dev panolar tarihi yapının bir kısmını kapattı.

Elektrik panolarının bulunduğu alanda evcil hayvan sattığını söyleyen Süleyman Taşkın “Uzun yıllardır burada çalışıyoruz. Çarşının tarihi duvarlarına çivi çakmamız bile yasaktı. Ancak şimdi aynı yere dev elektrik panoları kurdular. Bu alan kapandı. Panolar olduğu için insanlar bu kısma gelmek istemiyor. Ayrıca tarihi duvar da kapandı” dedi.

Mısır Çarşısı’ndaki restorasyon çalışmalarını başlatan İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan alınan izinlerle elektrik panolarının yerleştirildiğini belirtti.

"Görüntü kirliliği olmasın diye aynı yerde topladık!"

Hürriyet'in haberine göre bir yetkili, panoların en uygun yere yerleştirildiğini savunarak “Çarşının elektrik trafosunu yerin altına koyduk. Panoları da görüntü kirliliği olmasın diye aynı yerde topladık. Çarşının en köşe tarafına koyduk” dedi.

Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Ömer Başıbüyük ise elektrik panolarıyla ilgili “Önceden panolar dükkânların içerisindeydi. Bu görüntü kirliliğine neden oluyordu. Biz vakıfların kiracısıyız. Restorasyonda bizim bir etkimiz olmadı. Ancak panoların konulduğu yer bizim için iyi oldu. Panolar ile duvar arasında yaklaşık 5 santimetrelik bir mesafe var. Duvara zararı yok” açıklamasını yaptı.