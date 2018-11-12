Çıvgın: "Pınar Karşıyaka daha iyi olacak"

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde evinde Darüşşafaka Tekfen\'i 100-84 mağlup edip bu sezon 3\'üncü galibiyetine imza atan Pınar Karşıyaka\'da antrenör Özhan Çıvgın taraftara başarı sözü verdi.

Önemli bir galibiyet elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çıvgın, \"İç sahada böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Özellikle son bölümde yüzdeli oynadık ve maçı kazanmasını bildik. Her gün daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Evimizde gösterdiğimiz enerjiyi ve takım bütünlüğünü deplasmanlarda da göstereceğiz. Müthiş bir destekle bize güç veren taraftarımıza galibiyeti armağan ediyoruz\" dedi.