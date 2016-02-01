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Spor

City ile anlaşan Guardiola'ya ilk hoş geldin Klopp'tan

"Guardiola İngiltere'de de tüm kupaları kazanmak isteyecektir"

01 Şubat 2016 19:55

Geçen yıl Liverpool'a transfer olan Alman teknik adam Jurgen Klopp, gelecek sezondan itibaren rakibi olacak Pep Guardiola'nın Manchester City'ye gelişiyle ilgili olarak "İspanya'da her şeyi kazandı, Almanya'da da neredeyse bunu başardı, İngiltere'de de tüm kupaları kazanmak isteyecektir" dedi.

Geçtiğimiz sezon sonunda Bundesliga ekibi Dortmund'tan ayrılıp, bu sezonun ortasında Liverpool'a gelen Alman teknik adam, ''Verebileceğim bir tavsiye yok. Onun dünyadaki en iyi menajerlerden birisi olduğuna şüphe yok. Bu güne kadar iki büyük kulüpte çalıştı ve şimdi City'de işini yapacak. İspanya'da her şeyi kazandı, Almanya'da da neredeyse bunu başardı, İngiltere'de de tüm kupaları kazanmak isteyecektir. Uzun zamandan beri City ve Pep arasındaki dedikodular aralarındaki dostluğu işaret ediyordu, artık bu yaz bir araya gelecekler. Bayern'de yapabileceği işleri yaptı ve burada bana olduğu gibi sıcak bir karşılamayı görecektir'' diyerek, Almanya'dan sonra İngiltere'de de rakibi olacak Katalan teknik adamın transferi hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

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