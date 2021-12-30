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Dünya

Citroën'in Mısır'daki reklamı, 'tacize teşvik ettiği' eleştirilerinin ardından yayından kaldırıldı

30 Aralık 2021 13:56

T24 Dış Haberler

Fransız otomotiv devi Citroën, tacize teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirilen reklamını yayından kaldırdı. 

Mısır sosyal medyasında yayımlanan reklamda 60 yaşındaki pop yıldızı Amr Diab'ın arabanın aynasındaki kamerayı kullanarak karşıdan karşıya geçen bir kadının gizlice fotoğrafını çektiği görülüyor. 

Videoda Diab'ın telefonuna aktardığı fotoğrafa bakıp güldüğü, daha sonra da kadını arabasına binmesi için davet ettiği görülüyor. 

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Citroën'in reklamına tepki gösterdi. 

Kadın hakları aktivisti Reel Abdellatif, "Rızasını almadan bir kadının fotoğrafını çekmek rahatsız edici. Bu reklam nasıl onay aldı?" diye sordu. 

2019'da yapılan bir araştırmaya göre Mısır'da 18 ile 39 yaş arası kadınların yüzde 90'ı işyerlerinde tacize uğruyor. 

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