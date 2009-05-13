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Yaşam

Citroen Dynamique Türkiye'ye geldi

Citroen'in markayı orta-üst sınıfta temsil eden modeli C5’in sınırlı sayıda üretilen ’Dynamique’ versiyonu Türkiye’ye geldi.

13 Mayıs 2009 03:00

Citroen markasını orta-üst sınıfta temsil eden başarılı modeli C5’in sınırlı sayıda üretilen ’Dynamique’ versiyonu Türkiye’ye geldi.

Geçtiğilmiz yılın Mayıs ayında Türkiye pazarına çıkan Citroen C5, tasarımı, teknolojik özellikleri, güvenlik sistemleri ve konforuyla kısa sürede otomobilseverlerin beğenisini kazanmayı başardı.

Markanın yenilikçi ve dinamik özelliklerini bir arada bulunduran sınırlı üretim C5 Dynamique, modelin standart özelliklerini bir adım ileri taşıyor. Hürriyet’in verdiği habere göre, yeni tasarlanan 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantları, telefon kiti, ön park sensörleri, park yeri mesafe ölçüm sistemi, arka cama entegre anten ve metal görünümlü direksiyon kaplaması, C5 Dynamique’in ekstra özelliklerinden bir kaçını oluşturuyor. 1.6 litre 110 beygir gücündeki dizel motor ile performans ve ekonomiyi bir arada sunmayı başaran C5 Dynamique, 48 bin 800 TL’lik fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

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