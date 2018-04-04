Çıtır Usta'ya haciz koruması

Türkiye’de 2004 yılından beri uygulamada olan iflas erteleme sistemi kaldırıldı yerine ‘Kurtarma anlaşması kurumu’ getirildi. Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra dava açan ilk firma, sahip olduğu restoranların önemli bir bölümü AVM’lerde bulunan Çıtır Usta oldu.

Şirket, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca 29 Mart’ta mahkemeye başvurdu. Başvuru Çıtır Usta Gıda Tur. San. Ve Tic. Limited Şti. ve Dogati Gıda Tur. Paz. Tic. Limited Şirketi adına yapıldı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe‘nin haberine göre, Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası karar 2 Nisan’da çıktı. Hacizlere karşı koruma tedbiri kararı alan mahkeme, iki şirket için 3 aylık süre verdi.

Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetim ve gözetimi için de 3 kişilik bir geçici konkordato komiseri heyeti atadı. Mali Müşavir Hakan H. Kıvanç, Mali Müşavir Murat Kutanoğlu ve Doç. Dr. Nihat Günman’dan oluşan heyet 20 günlük süre içinde, her iki şirketin mali durumlarını ortaya koyan ön rapor hazırlayacak. Mahkeme, her iki şirket için verdiği geçici mühlet kararının, tapu müdürlükleri, bankalara gönderilmesine hükmetti.

Yurtdışına açılmak istiyor

Çıtır Usta adına mahkemeye başvuru yapan Avukat Erkan Karasu, ekonomide yaşanan sıkıntıların şirketin satışlarını etkilediğine işaret ederek bu durumun mali yapının zora girmesine neden olduğunu söyledi. Av. Karasu, mühlet kararının, ünlü markanın geleceği için önemli olduğunu işaret etti. Karasu, şirketin, yurt dışında da restoran açmak için hazırlıklarının olduğunu, yaşanan mali sıkıntı nedeniyle süreçte aksama yaşansa da, bu yöndeki kararlılığın devam ettiğini söyledi.

Avukat Aslı Erdem ise İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası ilk konkordato başvurusunun yapıldığına işaret ederek “Mühlet kararıyla birlikte borçluyu koruyacak ve faaliyetinin aksamadan devam etmesine imkan verecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verildi. Kanundaki yeni düzenlemeler gereğince, konkordato talebiyle birlikte borçlunun hemen korunmaya alınması, konkordatoyu daha işlevsel hale getirmiş gibi görünüyor” dedi.

Erdem, yasa çıkmış olmasına karşın, kurtarma anlaşmalarına bakacak uzman mahkemelerin belirlenmemesi nedeniyle bazı adliyelerde belirsizlik yaşandığını da işaret etti.

2003 yılında kurulan Çıtır Usta’nın Türkiye genelinde 60 kadar restoranı bulunuyor.