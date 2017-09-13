T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çıtır köpeği sokağa atan akademisyen istifa etti

"Çıtır koma halinde olduğu için Cebeci Barınağı veterinerlerine teslim edilmiştir"

17 Eylül 2017 18:18

İstanbul Beylerbeyi’nde 17 yaşındaki Çıtır adlı köpeği apartmanda koku yaptığı gerekçesiyle gece yarısı bir taksinin bagajında Ataköy’e götürüp bırakan akademisyen Özlem Kumrular, çalıştığı üniversiteden istifa ettiğini açıkladı.

Kumrular, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki Çıtır köpek meselesine dair sürecin sağlıklı yürümesi adına Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki görevimden istifa ettiğimi bildiririm" dedi.

ETİKETLER

Özlem KumrularÇıtır köpek
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-09-17T18:18:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/citir-kopegi-sokaga-atan-akademisyen-istifa-etti,442812","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/citir-kopegi-sokaga-atan-akademisyen-istifa-etti,442812"}]

İlgili Haberler

Mahallelinin 17 yıllık köpeğini gizlice barınağa bırakan komşuya tepki: Çıtır'ı ailesinden edenler utansın!

"Bu olayda vicdani, hukuki ve sosyal hiçbir yanlış yoktur"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24