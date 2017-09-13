Çıtır köpeği sokağa atan akademisyen istifa etti

İstanbul Beylerbeyi’nde 17 yaşındaki Çıtır adlı köpeği apartmanda koku yaptığı gerekçesiyle gece yarısı bir taksinin bagajında Ataköy’e götürüp bırakan akademisyen Özlem Kumrular, çalıştığı üniversiteden istifa ettiğini açıkladı.

Kumrular, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki Çıtır köpek meselesine dair sürecin sağlıklı yürümesi adına Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki görevimden istifa ettiğimi bildiririm" dedi.