Citigroup, Türkiye'deki aracılık birimini kapatıyor; Londra'dan hizmet verecek

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Citigroup, Türkiye'deki aracılık birimini kapatacağını ve müşterilerine Londra'dan hizmet vereceğini duyurdu.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Citigroup'tan yapılan açıklamada, az sayıda personeli etkileyecek olan hareketin bölgeden uzaklaşmayı yansıtmadığı ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “İş stratejimizin düzenli olarak gözden geçirilmesinin bir parçası olarak, Citi'nin Londra'daki bölgesel merkezinden Türk hisse senedi alım satım faaliyetlerini yönetme kararı alındı” denildi.

Kurumun yerel bankacılık birimi Citibank A.Ş. aracılığıyla 45 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Türkiye'de varlığını sürdüreceği de vurgulandı.