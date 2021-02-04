Citigroup: Piyasalar Merkez Bankası’nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı; dolar 7 TL'nin altına inebilir

Amerikan bankası Citigroup, Türk Lirası’nın daha da değer kazanacağını öngördüklerini belirtti. Sözcü’nün haberine göre doların 7 TL’nin de altına inmesini bekleyen Citigroup'un raporunda, “Piyasalar Merkez Bankası’nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı” ifadesine yer verildi.

Habere göre Societe Generale, Citigroup, Bank of Mitsubishi Tokyo gibi yabancı kurumlar Türk Lirası’nda alım yönünde pozisyon aldılar.

İş Yatırım ise 7.30 desteğinin kırılmasıyla dolardaki satışın hızlandığına dikkat çekerek, para girişinin devam etmesi durumunda bu hareketin 6.80 – 6.90 lira seviyesine kadar sürebileceğini vurguladılar. Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle doların bu seviyede kalmasının zor olduğu vurgulandı.