Citibank kripto para borsasına girmeye hazırlanıyor

Dünyanın en büyük bankalarından olan Citigroup, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda kripto para borsasına girmeye hazırlandıklarını söyledi.

Bankanın Küresel Kur Müdürü Itay Tuchman, müşterilere henüz kripto para ile ilgili hizmetlerin sağlanmadığını fakat finansman ve muhafazanın düşünülenler arasında olduğunu belirtti.

Bloomberg'in haberine göre Tuchman'ın Financial Times'a yaptığı açıklamada "Bizim için farklı seçenekler mevcut ve müşterilerimize en iyi nasıl hizmet edebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu bankanın kendi hesaplarıyla işlem yapma çabası olmayacak” dedi.

Mart 2018'de Citigroup tarafından yayımlanan bir raporda Bitcoin ile ilgili olarak, küresel ticarette tercih edilen bir para birimi olmak için iyi bir şekilde konumlandığını vurgulanmıştı.

Tushman, Ağustos ayından bu yana bankanın birçok farklı müşteriden Bitcoin ile ilgili talep geldiğini söyledi. Bunlardan bazıları bankadan araştırma isterken, bazıları birçok kripto parayı banka aracılığıyla trade etme talebinde bulundu.

Tuchman ayrıca "Güvenli ve sağlam olmayan hiçbir şey yapmamalıyız. Müşterilerin bundan fayda sağlayacağını ve düzenleyicilerin destekleyeceğine güvendiğimiz zaman, bu işe gireceğiz” dedi.

Goldman Sachs ve JP Morgan da kripto için adım attı

Goldman Sachs ve JP Morgan da müşterilerinin talebi üzerine kripto varlık hizmetlerine başlayacaklarını duyurmuştu.

JP Morgan bu yaza kadar müşterilerine Bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlarken, Goldman Sachs yatırımcılarına Bitcoin türev enstrümanları sunmaya başladı. Spot kripto para piyasasında bulunmayan kurum herhangi bir duyuru yapmadan ilgili türev enstrümanları yatırımcıların kullanımına açtı.