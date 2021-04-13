Citi Bank Türkiye için büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3'e çekti

ABD'li yatırım bankası Citi, Türkiye ekonomisiyle ilgili öngörülerini yeniledi. Türkiye için enflasyon enflasyon öngörüsünü yükseltirken, büyüme beklentilerini düştü.

Reuters'in aktardığına rapora göre Citi dış finansal koşulların ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde düşüşlere sebep olacağını öngörerek, 2021 ekonomik büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3,4'e indirdi.

TL'deki değer kaybının ardından ise Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,7'den, yüzde 15 e yükseltti.

Ayrıca Citi Türkiye'de enflasyon görünümünün, sermaye girişlerinde belirgin bir artış olmadığı sürece, bu yıl faiz indiriminin olacağını düşünmediğini açıkladı.