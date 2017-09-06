Çıtadan düşen inşaat ustası öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde tamir için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısından düşen 60 yaşındaki inşaat ustası Adem Besler, hayatını kaybetti.

Malkara\'da oturan inşaat ustası Adem Besler, tamir için Gazibey Mahallesi Eğitim Sokaktaki 6 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan Besler, çatının onarımını yaptıktan sonra malzemelerini almadan indi. Bir süre sonra malzemelerini unuttuğunu fark eden Besler yeniden çatıya çıktığında, dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adem Besler, tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Acı haberi alan 58 yaşındaki eşi Yaşariye ve 20 yaşındaki kızı Merve Besler sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adem Besler’in cesedi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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