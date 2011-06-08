-CİSR EŞ ŞUĞUR'DAN KAÇIŞLAR SÜRÜYOR LEFKOŞA (A.A) - 08.06.2011 - Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Türkiye sınırı yakınlarındaki Cisr Eş Şuğur sakinlerinin, rejimin geniş çaplı bir askeri operasyon yapabileceği korkusuyla kentten kaçmaya devam ettikleri bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü adlı sivil toplum kuruluşunun Başkanı Rami Abdülrahman, telefonla yaptığı açıklamada, askerlerin Cisr Eş Şuğur'a 15 km mesafedeki Naurcosin köyünde görüldüklerini belirterek, kent sakinlerinin büyük bir operasyon korkusuyla kaçmayı sürdürdüklerini kaydetti. Abdülrahman, yaklaşık 50 bin nüfuslu kentin "hayalet kent" haline geldiğini söyledi. -130 SURİYELİ DAHA YAYLADAĞI'NDAN TÜRKİYE'YE GEÇTİ Suriye'nin Türkiye sınırına yakın köylerinde yaşayan ve ülkelerindeki olaylardan kaçtıklarını iddia eden 130 Suriyelinin daha Hatay'ın Yayladağı ilçesinden Türkiye'ye geçtikleri bildirildi. Alınan bilgiye göre, Suriye sınırına yakın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz köyünden Türkiye'ye giriş yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 130 kişi, daha sonra 8 minibüsle ilçede kurulan çadır kente götürülerek buraya yerleştirildi. Bu arada, bugün Türkiye'ye geçerek çadır kente yerleştirilenlerin sayısının 351 kişiye ulaştığı öğrenildi. -GÜVENLİK KONSEYİ BU GECE SURİYE İÇİN TOPLANACAK Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Başkanı Antonio Guterres, Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin baskısından kaçan çok sayıda Suriyelinin Türkiye ve Lübnan'a akın etmesinden endişe ettiklerini bildirdi. Guterres, Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, önemli miktarda Suriyelinin Türk sınırını geçtiğini ve doğal olarak bunun kendileri için büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi. Nisan başından bu yana da Lübnan'ın kuzeyine 5 bin Suriyeli mültecinin geldiğini belirten Guterres, Türkiye ve Lübnan'daki mültecilere yardımın gerekliliğinin altını çizdi. BMMYK Başkanı, ''Suriyelilerin Iraklı, Filistinli mültecileri karşılarken çok cömert olduklarını ve Suriye'de çok önemli mültecilere yardım operasyonlarımız bulunduğunu belirtmek çok önemli'' diye konuştu. Bu arada, BM Güvenlik Konseyi'nin bu gece Avrupa ülkelerinin hazırladığı ve Suriye'deki baskıyı kınayan bir karar tasarısını görüşmek üzere toplanması bekleniyor.