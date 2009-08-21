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Yaşam

Çiş yaparken penisinden vuruldu

Yol kenarında çişini yapan Özgür Pektuzlu, uzaktan av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu penisinden vuruldu.

21 Ağustos 2009 03:00

Osmaniye'nin Sumbas İlçesi'nde yol kenarında çişini yapan Özgür Pektuzlu, uzaktan av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu penisinden vuruldu.

Olay ilçeye bağlı Alibeyli Beldesi’nde dün akşam meydana geldi. 2 gün önce ölen amcasının evinde kalan 24 yaşındaki Özgür Pektuzlu, gece yarısı yürüyerek halasının evine giderken yolda çiş yaparken bir patlama sesi duydu. Cinsel organında kan gören Özgür Pektuzlu hemen babasının evine gitti ve penisinde saçma yarası gördü.

Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Pektuzlu, tedavi altına alındı.

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