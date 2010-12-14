-CİRQUE DU SOLEİL ŞUBATTA TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaşgil, Türkiye'nin kriz ortamında çok iyi bir performans gösterdiğini belirterek, ''Cirque du Soleil gibi efsanevi bir grubu getirmek Türkiye'nin başarısı, ekonomisinin gücü'' dedi. Dünyanın 5 kıtasında 12 milyon izleyiciyle buluşan efsanevi gösteri topluluğu ''Cirque du Soleil'', 19 Şubat-4 Mart 2011 tarihleri arasında İstanbul Abdi İpekçi Arena'da sahne alacak. Beyoğlu Ghetto'daki basın gösterimi öncesinde konuşan Binbaşgil, Cirque du Soleil ile Türkiye ekonomisi arasında bir paralellik gördükleri için bu grubu Türkiye'ye getirme kararı aldıklarını söyledi. Grubun çok yaratıcı olduğunu ifade eden Binbaşgil, ''Geçtiğimiz senelerde dünyada bir kriz yaşandı. Türkiye, kriz ortamında hakikaten çok iyi bir performans gösterdi. Türk bankaları gösterdikleri performansla müthişti. Biz de yaptığımız şeylerle dünyada gerçekten ayrıştık. Cirque du Soleil gibi efsanevi bir grubu getirmek Türkiye'nin başarısı, ekonomisinin gücü'' diye konuştu. Binbaşgil, tereddüt etmeden böyle bir yatırıma girdiklerini belirterek, dünya üzerinde 12 milyon kişi tarafından izlenen gösterinin Türkiye'de de büyük ilgi göreceğine emin olduklarını ifade etti. Cirque du Soleil'i Türkiye'ye getiren Pozitif şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yegül de bu ekibin Türkiye'ye gelmesinin hiç de kolay olmadığını belirtti. 51 kişilik ekibin Türkiye'ye gelmesi için birçok faktörün biraraya gelmesi gerektiğini anlatan Yegül, ''Sonunda lojistik olarak işi becerdik. Ama yine finansal desteğe ihtiyacımız vardı. Akbank'ın desteğiyle Cirque du Soleil'in bu önemli gösterisini Türkiye'ye getirmeyi başardık'' dedi. Konuşmaların ardından grubun bazı üyeleri, basın mensuplarına özel gösteri sundu. Cirque du Soleil, 19 Şubat-4 Mart arasında en özel gösterileri olarak bilinen ''Saltimbanco'' isimli oyunlarıyla sahne alacak. Topluluğun gösterisi için Akbank kredi kartıyla ilk bin bilet yüzde 20 indirimli olarak, 50-150 TL arasında satışa sunuldu.