Çirkinler için çöpçatanlık sitesi

T24 - İngiltere’de kurulan dünyanın çirkinlere özel ilk çöpçatan sitesi “TheUglyBugBall.co.uk”, kurulalı bir hafta bile olmadan 1500 kişilik kullanıcı sayısına ulaştı.





Dünyanın çirkinlere özel ilk çöpçatan sitesi TheUglyBugBall.co.uk ‘açık bir şekilde güzel ya da çekici olan’ kişileri üye olarak kabul etmiyor. İngiltere’de kurulan ve sadece çirkin insanları kabul eden sitenin, geçtiğimiz pazartesi günü faaliyete geçmesine rağmen, şimdiden 1500 kadar üyesi var. Siteye üyelik ise ücretsiz.





Daha önce, sadece güzel ve yakışıklı insanları kabul eden

çöpçatan sitesi “beautiful.com”a misilleme olarak faaliyete geçen ‘çirkinlere özel çöpçatan sitesi’ ise şöyle işliyor: Potansiyel üyelerin başvuruları inceleniyor ve güzellerin üyelik girişimleri engelleniyor.





Sitenin kurucusu girişimci milyarder Howard James ise şöyle diyor:





‘Aşağılama yok’



“Site sayesinde çirkinler kendi gibi insanlarla rahatça iletişim kurup eş bulabilecekleri bir alana sahip oluyor. İnsanların Kate Moss gibi görünmüyor olmaları, verecekleri sevgileri olmadığı anlamına gelmez. Çirkin insanlar genelde toplum önüne çıkmak istemiyor.





Sanal yollarla arkadaş seçmeyi yeğliyor ancak onlar da, internetten tanıştıkları kişilerle yüz yüze gelince aşağılanmaktan korkuyor”.



