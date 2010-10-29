'Çirkin ördek'lerin buluşma noktası

T24-

Meriç Çetin

Her şey Tom'un "güzel" Janine'ye The Ugly Bug Ball'dan mesaj göndermesi ile başladı. Siz Tom'a katılmayabilirsiniz ama Tom'un mesajında Janine'yi çok güzel bulduğu ve onunla buluşmak istediği yazıryordu.









Tom clifford ve Janine Walker çirkinler için kurulan bu randevu sitesinde tanıştılar. Tanışalı bir aydan daha kısa bir süre olan çift bir hafta önce nişanlandı ve önümüzdeki aylarda evlenmeye hazırlanıyor.















1998 yılından beri kimse ile çıkamayan Tom, "Görünüşümden dolayı kadınlar için her zaman sadece kötü bir şakaydım ve Janine ile tanışana kadar büyük aşkı bulmak için çok çirkin olduğumu düşünürdüm ama o benim hayatımı tamamen değiştirdi" diyor.



Haberi veren Daily Mail'in ifadesine göre "çirkin gelin" ise "Tom'un Brad Pitt olmadığının farkındayım ama zaten ben de Angelina Jolie değilim, güzellik kişinin içindedir, Tom harika bir insan ve bu yüzden; O, benim yakışıklı prensim" diyor.



36 yaşındaki Tom, halı kaplama işi ile uğraşıyor, Janine ise 31 yaşında, ailesi ile yaşıyan satış danışmanı.



Üyeleri kadar çirkin olup olmadığı bilinmeyen 'The Ugly Bug Ball' yöneticileri Tom ve Janine hakkında "Onlar sitemiz aracılığı ile tanışıp nişanlanan ilk çift, her ikisi için de çok mutluyuz ve onlara balaylarını geçirmeleri için küçük bir seyahat armağan edeceğiz" dediler.

















