Çirkin Kral'ın bilinmeyen mektupları!

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Altın Koza Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Özer, 17-25 Eylül tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek 18. Altın Koza Film Festivali'nde açılacak Adana Sinema Müzesi'nde, Çirkin Kral' lakaplı sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in mektuplarını ziyaretçilerle buluşturacaklarını söyledi.Festivale katılacak konukların, Yılmaz Güney'in, Selimiye Cezaevi'nde bulunduğu dönemde Adana Erkek Lisesinde birinci sınıfı birlikte okuduğu arkadaşı 75 yaşındaki Yavuz Pağda'ya yazdığı 9 mektubu görme şansı bulacaklarını belirten Özer, ''Bu mektupların özelliği, daha önce kamuoyu tarafından bilinmiyor olması'' dedi.Özer, Yılmaz Güney'in Pağda'ya yazdığı mektuplarında, Türk sineması, filmleri, Adana Demirspor ve bazı siyasi gelişmeleri değerlendirdiğini ve 1969 yılında başlayan ilk Altın Koza Film Festivali'ne gönderdiği mesajların yer aldığını kaydetti.Sinema Müzesi'ni, sanatçıların hatıralarını yaşatmak amacıyla oluşturduklarını ifade eden Özer, müzenin, Altın Koza Film Festivali'nin en önemli projesi olacağını Söyledi.Özer, müzenin sinema tarihine de ışık tutacağını vurgulayarak, Güney'in, Pağda'ya hediyesi olan çay takımının da müzede sevenleri tarafından görülebileceğini aktardı.Özer, ''Yılmaz Güney Adanalı ve Türk sineması için çok önemli bir değer. İmzalı mektuplarını, siyah-beyaz fotoğraflarını, giydiği beresini, hakkında yazılmış kitapların yanı sıra hiçbir yerde yayımlanmayan cezaevi mektupları da müzemizde sergileyeceğiz'' dedi.