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Çirkin iftiralar karşısında onurlu bir insanın ayakta durması zor

Oramiral Örnek'in eşi Sevil Örnek, Tümamiral İlker Güven’in eşini savcılığa şikâyet edecek.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek’in eşi Sevil Örnek, kendisine “22 pırlantamı geri vermedi” diyen emekli Tümamiral İlker Güven’in eşi Sunahanım Güven’i pazartesi günü savcılığa şikâyet edeceğini açıkladı.


 Güven’in boşanma davasında tanıklık yapan Sevil Örnek, şunları söyledi:


* Benim, bu hanımda görüp, beğendiğim takıları aldırdığım gibi çirkin bir iddia ortaya atıyor. Asla, bu hanımdan bırakın 22 takıyı, bir takı almam bile söz konusu olamaz. Hangi emir subayına verdiyse bunu mahkemede açıklamak zorunda. Bu hanımın, insanların şerefiyle oynamaya hakkı yoktur. Bu yalanları nasıl üretiyor anlayamıyorum. Bu yalanlara karşı dava açıp emekli maaşımızı da avukatlara mı verelim? Ancak, bu iftiraları atanın, bunları kanıtlaması için mahkemeye veriyorum.


* Hangi kuvvet komutanının eşi takı ister? Böyle bir rezalet olabilir mi? Ancak, bu hanım çaylara kabul edilmediği için komutan eşlerini hedef almaya başladı. Hele, eşiyle ayrılık dönemine girince iftiraları daha da arttı. Eşi son derece nazik insan. Bu hanım yüzünden zor durumda kaldı.


* Eşimin Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde bu hanım, İlker Güven’le evlendi. Bana yakın olabilmek için diller dökerdi. Ancak, görevden ayrıldıktan sonra iftiraları başladı. Eşinin emekliye ayrılmasını ve boşanma davası açmasının sorumlusu olarak beni görmeye başladı. Hakkımda bir sitede, pırlantalarını vermediğime ilişkin yalanlar yazdırdı. Şimdi aynı konuyu gündeme getiriyor.


* İlker Güven, eşi hakkında boşanma davası açınca beni tanık gösterdi. Ben de mahkemede bildiklerimi anlattım. Ancak, bu hanım çirkinliğini orada da gösterdi. O çirkin iftiraları karşında mahkemede ‘ayakta duracak halim yok’ dedim. Bu hanımın söylediği gibi ne bayılmam var, ne böyle bir olay oldu. Bu da yalanlarından birisi. Çirkin iftiralar karşısında onurlu bir insanın ayakta durması gerçekten zor.

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