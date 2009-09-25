'Çirkin, estetikten yoksun AKM yıkılacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin çirkin ve estetikten yoksun bir yapı olduğunu söyleyerek ''Onu kaldırıp, yerine yapılacak 5 misli büyüklüğündeki yeni müzenin temelini gelecek yıl atacağız'' dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) ''çirkin ve estetikten yoksun bir yapı'' şeklinde tanımlayarak, ''Oradaki o çirkin yapıyı kaldırıp, yerine yapılacak onun 5 misli büyüklüğündeki yeni müzenin temelini gelecek yıl atacağız'' dedi.



Önce yıkılması gündeme gelen, daha sonra restore edilmesi kararlaştırılan İstanbul AKM ile ilgili tartışmalar hala sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, başkentteki atıl kalan AKM'yi kaldırıp, yerine daha modern bir Türkiye Uygarlıklar Müzesi kurma hazırlığına başladı.



1980 yılında 2302 sayılı ''Atatürk'ün Doğumunun 100'üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun'' ile kurulan alanla ilgili tanımlanacak her türlü planlama, programlama ve diğer kararlar Milli Komite'ye bağlı. Bakanlığın yıkım yapabilmesi için de bu alanlarda tek söz sahibi olan komitenin onayını alması gerekiyor.



Günay, yakın bir zamanda konuyu Milli Komite'nin önüne getireceklerini söyledi. Ankara'daki AKM için yeni bir düzenleme yapmayı düşündüklerini ve bu konuda çalışmalara başladıklarını belirten Günay, ''en büyük hayallerinden biri olan'' Türkiye Uygarlıklar Müzesi'ni AKM alanına kuracaklarını bildirdi.



Günay, bu konuda Bilimsel Kurul ile Jüri Hazırlık Kurulunun birçok toplantı yaptığını ve hazırlıkları olgunluk düzeyine getirdiklerini dile getirerek, konuyu komiteyle birkaç hafta içinde görüşeceklerini ifade etti.



Bakan Günay, ''Benim düşüncem, o çirkin, estetik yoksunu ve malzeme açısından çok sıkıntılı olan ve Türkiye'nin mimari tarihiyle de bağdaşmayan o yapının yıkılması, o alana 40 bin metrekare kapalı alanı olan yeni ve büyük bir Türkiye Uygarlıklar Müzesi kurulması...'' dedi.



Yeni yapının da kütüphanesi, sergi ve toplantı salonlarıyla ''dünya çapında yarışacak'' bir müze olmasını hedeflediklerini vurgulayan Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin uygarlıklar ve bunların hazineleri açısından, arkeolojik zenginlikler bakımından çok varlıklı olduğunu düşünüyorum. Başkentte, hatta Türkiye'de bunu sergileyecek böyle bir mekanımız yok. Böyle bir mekan, yeni müze yaparsak bunun en iyi yeri de defalarca söyledim, Ankara... Alanımız da var.



Oradaki o çirkin yapıyı kaldırıp, yerine yapılacak onun 5 misli büyüklüğündeki yeni müzenin temelini gelecek yıl atacağız''



''Tarih önünde açıklamasını yapacaklar''



İstanbul'daki AKM'ye de değinen Günay, bakanlık olarak binayı geçen yıl boşalttıklarını hatırlattı. Günay, ''Önce proje gecikti, sonra da bazı arkadaşlar, 'lokantanın yeri, merdivenlerin yeri' diyerek yargıya başvurdu, orada duruyor. Bizim sorunumuz olmaktan çıktı. Yargıya başvuran arkadaşlar ile o gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı veren yargı organları, tarih önünde bunun bir açıklamasını yapacaklardır gelecekte'' dedi.



İstanbul'un yeni kongre mekanlarına kavuştuğunu, kongre vadisinin yakında açılacağını ve Haliç'teki kongre merkezinin de marttan bu yana kullanıldığını anlatan Günay, ''AKM'yi engelleyenler, yeni kongre salonlarına geldiklerinde mahcup olacaklar. İstanbul AKM ile kıyaslanamayacak büyük yeni mekanlar açılıyor.



İstanbul, bir mekan sıkıntısı yaşamayacak, daha güzel salonlarımız geliyor. Harbiye'de Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, Ekim ayı sonunda perdelerini açacak'' diye konuştu.

