Ciritçiler nefes kesti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen \'Türk Oyunları Festivali\'nde oynanan cirit gösterisi büyük beğeni topladı. At üstünde eliyle bir ok gibi fırlattığı sopayı rakibine isabet ettiren ciritçiler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Özel hazırlanan 120 bin metrekarelik alanda düzenlenen \'Türk Oyunları Festivali\'nde gökbörü, cirit, atlı ok atma, karakucak ve aba güreşi, âşık ve mangala oyunlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Gökbörü ve cirit izleyenlerden tam not aldı. 210 sporcunun katıldığı ve 3 gün süren festival boyunca, vatandaşlar tribünleri doldurdu. Vatandaşlar, festivalle stres attıtklarını belirterek bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını istedi.

Festival alanını dolduranlar ücretsiz ikram edilen etli bulgur, lor dolması, su böreği, ayran, su ve aşureden almak için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türklerin Orta Asya\'dan Anadolu\'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında \'savaş oyunu\' olarak yer alan cirit, Erzurum\'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biridir. \'Yaz-kış\' demeden her mevsim oynanması nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye\'nin ilk cirit stadyumu da 1986 yılında Erzurum\'da yaptırıldı. Müsabakalarını artık diğer spor dallarında olduğu gibi tribünde izleyen cirit sevreler, sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi \'artistik hareketleri\' İspanyollar gibi \'oley\' diyerek alkışlıyor. Ata sporu cirit bölgede özellikle Erzurum ve Kars\'ta büyük ilgi görüyor. Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor.



