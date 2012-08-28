Cirit hakemin boynuna saplandı!

Almanya 'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen spor oyunlarında, boynuna cirit saplanan 75 yaşındaki Dieter S. adlı Alman hakem hayatını kaybetti.

Polis, Dieter S'nin, yaklaşık 300 sporcunun katıldığı 66. Wilhelm Unger Spor Oyunları'nda dün 16 gencin mücadele ettiği cirit müsabakasını yönettiğini, tecrübeli olmasına rağmen bir sporcunun attığı ciritin düşeceği yere doğru koştuğunu, hesaplamayı yanlış yaptığı için ciritin boynuna saplandığını bildirdi.

Dieter S'nin, boynuna saplanan 700 gram ağırlığındaki ciritle ağır şekilde yaralanarak sahaya yığıldığı, daha sonra kaldırıldığı Düsseldorf Üniversitesi kliniğinde dün gece hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olay sırasında spor oyunlarını yaklaşık 800 kişinin seyrettiği, olaydan sonra oyun alanının boşaltıldığı ve şok geçiren bazı izleyicilerin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Polis, olay nedeniyle bir soruşturma başlatıldığını, ancak olayın bir kaza olduğuna kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.