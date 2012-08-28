T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cirit hakemin boynuna saplandı!

Düsseldorf'da düzenlenen spor oyunlarında boynuna cirit saplanan hakem hayatını kaybetti

28 Ağustos 2012 01:29

Almanya 'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen spor oyunlarında, boynuna cirit saplanan 75 yaşındaki Dieter S. adlı Alman hakem hayatını kaybetti. 

Polis, Dieter S'nin, yaklaşık 300 sporcunun katıldığı 66. Wilhelm Unger Spor Oyunları'nda dün 16 gencin mücadele ettiği cirit müsabakasını yönettiğini, tecrübeli olmasına rağmen bir sporcunun attığı ciritin düşeceği yere doğru koştuğunu, hesaplamayı yanlış yaptığı için ciritin boynuna saplandığını bildirdi. 
 
Dieter S'nin, boynuna saplanan 700 gram ağırlığındaki ciritle ağır şekilde yaralanarak sahaya yığıldığı, daha sonra kaldırıldığı Düsseldorf Üniversitesi kliniğinde dün gece hayatını kaybettiği ifade edildi. 
 
Olay sırasında spor oyunlarını yaklaşık 800 kişinin seyrettiği, olaydan sonra oyun alanının boşaltıldığı ve şok geçiren bazı izleyicilerin tedavi altına alındığı kaydedildi. 
 
Polis, olay nedeniyle bir soruşturma başlatıldığını, ancak olayın bir kaza olduğuna kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.
 

ETİKETLER

cirit atmaalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24