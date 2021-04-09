Çırılçıplak sahaya daldı!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Granada ile Manchester United'ı karşı karşıya getiren maçta, güvenlik ekibinden kurtulan bir taraftar, çıplak bir şekilde sahaya girdi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Granada'nın Manchester United'ı konuk ettiği maçta ilginç bir an yaşandı.

Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanan maçın ilk dakikalarında sahaya çıplak bir taraftar girdi. Güvenlik ekibi, kimliği henüz belli olmayan taraftara hemen müdahale etti.

Oyuncuların şaşkın bakışları arasında sırt üstü yatırılan kişi kenara alındı.

Futbolseverler, kimliği henüz belli olmayan taraftara "Tarzan" benzetmesi yaptı.