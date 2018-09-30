Çıralı'da koruma altındaki kum zambakları ilgi görüyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesindeki Çıralı bölgesi koruma altında olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Görüntüsü ve kokusuyla büyüleyen bu çiçekleri koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise cep yakıyor.

Kemer\'in Ulupınar Mahallesi\'ne bağlı Çıralı bölgesi nesli tükenmekte olan bazı canlılara ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Çıralı, bu dönemde dünyada ve Türkiye\'de çok nadir olarak görülen, koruma altındaki kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Kum zambakları görüntüleri ve kokularıyla bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekerken, bu zambakları koparan veya yayılma alanlarına zarar veren kişi veya kişilere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı Çevre Kanunu kapsamında 48 bin lira idari para cezası uygulandığını öğrenince uzak durmayı seçiyor.

\'ÇOK AĞIR PARA CEZASI VAR\'

Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya, Çıralı\'da çok sayıda kum zambağı bulunduğunu belirterek, Kemer Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte ortaklaşa bilinçlendirdikleri yerli ve yabancı turistlerin bu özel çiçeklere zarar vermelerini engellemeye çalıştıklarını söyledi. Habib Altınkaya, \"Çıralı nesli tehlike altında olan canlılar ile ilgili en önemli alanlardan birisi. Deniz kaplumbağalarından sonra çok önemli bir bitki türümüz daha var, bu da kum zambağı. Bunları koparanlar hakkında çok ağır para cezası var. Çıralı\'yı ziyarete gelenlerin bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz\" dedi.

\'MİSAFİRLERİMİZİN DİKKAT ETMESİNİ İSTİYORUZ\'

Akdeniz\'in özellikle batı kısmındaki kumsallarda ağustos sonu başlayarak ekim sonuna kadar devam eden çiçek açma dönemi olan kum zambağının çok önemli bir bitki türü olduğunu vurgulayan Habib Altınkaya, \"Bu bitki Çıralı\'da birçok alanda sahil bandında bulunuyor. Şu anda da dönemi. Çıralı\'yı ziyaret eden misafirlerimizin bunlara dikkat etmesini istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Sadece buradan taşıyıp, köklerini alıp hiçbir yere götürmemelerini istiyoruz. Buranın bitkisinin burada kalmasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'İNSANLAR BU KONUDA HASSAS\'

Çıralı\'da kum zambağıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir cezai işlem olmadığını da aktaran Altınkaya, şöyle dedi:

\"İnsanlar bu konuda hassas. Birkaç küçük olayla karşılaştık. Buradaki görevli arkadaşlar onları uyardı. O konuda bizlere yardımcı oldular. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Zaten buradaki pansiyoncular ve işletmecilerimiz buraya gelen misafirlerimizi uyarıyor. Kolluk kuvvetlerimiz, hem Tekirova Jandarma Karakolu, hem de Kemer Belediyesi zabıtasını bu konuda aydınlatıyoruz ve onlar da bu konuda bizlere yardımcı oluyor.\"



FOTOĞRAFLI