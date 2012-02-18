Çıralı Koyu'ndaki inşaat çalışması durduruldu

T24 - Antalya Kemer'de dünyaca ünlü Çıralı Plajı'ndaki 18 dönümlük alanı kiralayan turizm firmasının bölgede yürüttüğü inşaat çalışmaları, Vali Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla durduruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Günay, CNN TÜRK'te çevreyi rahatsız edecek bir çalışmaya izin vermeyeceklerini söylemişti.

Artan tepkiler üzerine Vali Ahmet Altıparmak, İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava sonuçlanıncaya kadar inşaat faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

'Hukuksuzluk varsa cezasını çekerler'

Vali Ahmet Altıparmak, bir gazetecinin, "Belki sizi yanlış bilgilendirmiş olabilirler" sözleri üzerine, "Beni şu dediklerimizin dışında yanlış bilgilendirdilerse soruşturmayı da cezayı da hak ederler. Hiçbir kamu bürokratı, amirini yanlış bilgilendiremez. Çünkü ben belgeye bakarım, söylenene değil" diye konuştu.

Ormanspor'a yılık 5 bin liraya tahsis edilen alanın 55 bin liraya kiralanmasında bir gariplik olup olmadığıyla ilgili soru üzerine de Altıparmak, "Orman Bölge Müdürlüğü biraz da malzeme masrafını karşılamak için demek ki böyle bir yola gitmiş. Burada bir hukuksuzluk varsa cezasını çeker. 'Bunu koruyacağız, efendim bunlar doğru yapmıştır' diyemeyiz. Kim ne hata yaparsa cezasını çeker" dedi.

Çıralı'da ne olmuştu?

Çıralı kumsalındaki 1'inci derece doğal SİT alanı konumundaki 18 dönümlük alan, 3'üncü Amatör Küme takımlarından Ormanspor'a antrenman yapması için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun oluruyla tahsis edildi.

Orman ve Su İşleri Antalya İl Müdürlüğü bünyesindeki Ormanspor Futbol Kulübü, bu alanı sponsor anlaşması karşılığında 10 yıllığına Çıralı'da otel işleten turizmci Hüseyin Gedik'e 'günübirlik alan' olarak işletilmek üzere kiraya verdi.

Alanı kiralayan şirketin bölgede inşaat çalışmalarına başlaması üzerine Çıralı köylüler ve çevreciler, çalışmaların durdurulması ve tahsisin iptali için geçen cumartesi günü eylem başlattı. Çıralı Plajı'nda yatıp kalkan köylüler, konuyu yargıya taşıdı.

Bakan Günay karşı çıkmıştı

Şirin Payzın ile 360 Derece programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da, Çıralı Plajı'nda inşaata izin vermeyeceklerini ifade etmişti.