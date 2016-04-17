TESK Genel Başkanı: Çıraklık ve stajın emekliliğe sayılması için çalışma başlattık

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çırakların ve stajyer öğrencilerin çalıştığı dönemlerin emekliliklerine sayılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Bendevi Palandöken, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamasında, "İş kazası ve meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödeniyor. Ancak, bu süreler ne yazık ki çırakların ve staj yapan öğrencilerin emeklilik süresinde hesaba katılmıyor. Bu haksızlığın giderilmesi için çalışma başlattık." dedi.

Çıraklık ya da mesleki staj yapılan sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınabilmesi için çırakların geriye dönük borçlanmasına imkan tanınması gerektiğini ifade eden Palandöken, şöyle devam etti:



"Askerlik süresinin borçlanmasında imkan tanındığı gibi çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışmış olanların da borçlanmasına imkan tanınmalıdır. Şu an sigorta girişleri yapılmış, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından primleri yatırılmış olan çırak ve stajyer öğrencilerin çalıştıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Bu durum sosyal devlet ilkesine de aykırıdır. Çırakların ve stajyer öğrencilerin kısa vadeli sigorta kolları priminin ödendiği dönemlerin emeklilik hesabında dikkate alınması için çalışmalarımıza başladık."