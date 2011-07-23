Çırağan Sarayı'nın konukları, heykeller!







BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com

www.twitter.com/baturf

Kültür ve sanatın, hem Avrupa hem de Asya kıtasına kurulu manevi başkenti, medeniyetler beşiği aziz İstanbul, dünyanın en büyük bağımsız otel ittifakı Kempinski'de heykelleri ağırlamak için sabırsızlanıyor...

Geçtiğimiz yıl 15 Haziran’da Çırağan Sarayı’nın Doğu Bahçesi’nde açılan 'Çırağan Sarayı Heykel Galerisi', 30 Temmuz’dan 29 Eylül’e kadar Genç Heykel II adlı sergisine ye ev sahipliği yapacak.

Çırağan Heykel Galerisi’nin, genç heykeltraşlara destek vermek amacıyla 'Arte İstanbul'la iş birliği yaparak plastiksanat severlere sesleneceği sergide Evren Erol, Cemil Güç, Ayhan Mutlu, Sesil Beatris Kalaycıyan, Serhan Yüksel, Işık Özçelik ve Meliha Sözeri gibi genç heykeltraşların eserleri sergilenecek. Sergi aiık olduğu son güne dek gezilebilir.

Not: Etkinlik, Kempinski'nin sanata katkı hamlesi kapsamında olduğundan, heykel meraklıları için ücretsiz olacak...

Genç Heykel 2 Sergisi

30 Temmuz - 29 Eylül

Çırağan Sarayı

Çırağan Caddesi 32

Beşiktaş - İstanbul

Rezervasyon & Daha fazla bilgi için: