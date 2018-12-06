Çırağa porno izletip, istismarda bulunmakla suçlanan berbere ilk duruşmada tahliye

Erzurum’da yanında çalıştırdığı 15 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmak suçundan yargılanan 33 yaşındaki berber ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, 15 yaşındaki S.K.’nın annesi A.D.’nin, 155 Polis İmdat hattını arayarak oğlunun 33 yaşındaki berber K.D. tarafından istismar edildiğini söylemesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan berber hakkında Erzurum 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan sekiz yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Berberin 2 Ağustos’ta dükkanda müşteri yokken çocuğa telefonundan porno izlettiği ve elleyerek istismar ettiği öne sürüldü.

Davanın dün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık, çocuk ve annesi katıldı.

Berber K.D., çocuğun işe geç geldiğini belirterek müşterinin üzerine saç kıllarını döktüğü için kendisine bağırdığını, bu yüzden S.K.’nın iftira attığını iddia etti.

Çocuk S.K., öğle yemeğinden döndüğünde berberin kendisini yanına çağırdığını belirterek şunları anlattı:

“Yanına oturduktan sonra göğüs, bacak ve kalça kısmıma dokundu. ‘Ağabey, ne yapıyorsun?’ diye tepki gösterince ‘Bir müşteri geldiğinde usta çırağız, sonrasında arkadaşız’ dedi. Cep telefonunu vererek cinsel organımın fotoğrafını çekmemi istedi. Kabul etmeyince ‘Ben sana küstüm’ dedi. Daha sonra cep telefonundan bana porno video izletti.”

“Korktum ve çalıştım”

Bunun üzerine mahkeme başkanı, S.K.’ya olay yeri inceleme fotoğraflarında işyerinin dışarıdan görülebilecek konumda olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Hakim, çocuğa cinsel istismar eylemlerinin birisi tarafından görülüp görülemeyeceğini, istismara uğradıktan sonra neden çalışmaya devam ettiğini sordu.

S.K., K.D.’nin kendisini tehdit etmesi nedeniyle korktuğu için akşama kadar çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Berberden şikayetçi olan anne, oğlunun saat 20.00 sıralarında işten döndüğünü ve başından geçenleri kendisine anlattığını ifade etti.

A.D. şunları kaydetti:

“Oğlum eve geldiğinde rengi bembeyaz olmuştu. ‘K. ağabey bana pis pis hareketler yaptı’ dedi. Ben daha sonra 155’i arayarak çocuğumun cinsel istismara uğradığını söyledim. Çocuğum zaten üç gün orada çalıştı. Geceleri üzerini örttüğümde ‘K. ağabey beni bırak’ diye feryat ediyor. Şikâyetçiyim.”

Telefonu araştırılacak

Mahkeme heyeti, K.D.’nin telefonunda inceleme yapılması ve olay günü cep telefonundan cinsel içerikli videoların izlenip izlenmediğinin araştırılmasını istedi.

K.D.’nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme heyeti adli kontrol kararıyla tahliyesini kararlaştırdı. (DHA)