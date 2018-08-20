Çıra için gövdesi oyulan ağaçlarla ilgili Valilikten açıklama

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde çıra çıkartmak için gövdesi oyulan çam ağaçlarıyla ilgili Tokat Valiliği açıklama yaptı.

Erbaa ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Hacıali köyünde ormanlık alan içerisinde çıra çıkartmak için tahrip edilen ağaçlarla ilgili Tokat Valiliği açıklamada bulundu. Bölgeye giden Vali Ömer Toraman\'ın tahrip edilen ağaçları incelediği, benzer şekilde çıra çıkartmak için Canbolat ve Haciali köyü sınırları içinde 44 ağacın tahrip edildiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

\"Valimiz ve yetkililerce mahallinde yapılan inceleme ve tespitlerde, Hacıali köyü hudutlarında 34 adet, Canbolat köyü hudutlarında da 10 adet sarıçam ağacının gövdesinin çıra çıkarmak amacıyla yaralandığı tespit edilmiş, 2000’li yılların başından bu yana ağaçlardan çıra çıkarma işinin yapıldığı anlaşılmıştır. Belirtilen alanlar vatandaşlarımızın eskiden beri piknik alanı olarak kullandıkları ancak piknik ve mesire alanı olarak tescili olmayan yerlerdir. Vatandaşlarımızın tescilli piknik ve mesire alanlarımızda piknik yapmaları gerekmektedir. Çıra almak amacıyla gövdesi kesilip yaralanan sarıçam ağaçlarının gövde ve dalları canlı, ibreleri yeşil, ağaçlarda herhangi bir kuruma belirtisi bulunmamakta ve ağaçlar hayatiyetini devam ettirmektedir. Gövdeleri yaralı sarıçam ağaçlarının, yaralı yerleri ivedilikle kapatılmak suretiyle tedavi süreci başlatılmıştır. Gövdesi yaralı ağaçlarla birlikte çevredeki diğer ağaçların da her türlü müdahaleye karşı korunması için tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi ve el birliği ile çalışarak duyarlılık oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Yetişmesi için yılların geçmesi gereken ormanlarımızın korunması için hassasiyet göstererek sosyal medyada ve basında konuya dikkat çeken, duyarlılık oluşturan tüm vatandaşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.\"

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