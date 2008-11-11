Çipuralar, vekiller görmeden yüklenmiş!

Muğla’nın Güllük Körfezi’ndeki balık çiftliklerinde inceleme yapan TBMM Çevre Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyesi milletvekillerine hediye edilen ve resmi plakalı otobüsün bagajında Ankara'ya götürülen 25 koli çiftlik çipurası, kamuoyundaki tepkiler üzerine Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gönderiliyor.TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Uşak AKP Milletvekili Nuri Uslu, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bindikleri otobüse Kılıç Şirketler Gurubu A.Ş. tarafından 5’er kiloluk 25 koli çipura konulduğunu haberlerden öğrendiğini ileri süren AKP’li Uslu, şöyle dedi:“Ben resmi görevlilerle vedalaşırken otobüsün bagajına konulan balıklardan bilgim ve haberim olmadı. Olsaydı mutlaka engel olurdum. Balık çiftliklerinde yaptığımız incelemenin ardından bir özel sektör kuruluşunun balık hediye etmesi ve bunun alınması tabi ki doğru değil. Bu nedenle hemen yanlışı düzeltip çipuraların Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi talimatını verdim.”Skandala neden olan gezide yer alan TBMM Çevre Sorunları Araştırma Komisyonu üyesi Edirne Milletvekili CHP’li Rasim Çakır ise, “Çipuraların Ankara'ya getirilmesi bile anormal” dedi.İnceleme gezisi sırasında özel şirketin teknesiyle gezmeyi bile kabul etmediklerini belirten Rasim Çakır, şunları söyledi:“Torba Limanı’na geldiğimizde bizi önce özel bir şirketin teknesi ile gezdireceklerini söyleyince Bodrum Kaymakamı’na vekillerin özel tekneye binemeyeceğini belirtip, kaymakamlığın tuttuğu tekne var ise onunla gezeceğimizi söyledik. Ve bize ilk önce gösterilen özel şirketin teknesine binmekten son anda vazgeçtik. Milletvekili olarak gittiğimiz bir çok yerde bize yörenin ürünleri, değerleri armağan edilir, bazen bunları alabiliriz. Ama balık çiftlikleri ve inceleme olunca, konu çok daha hassas hale geliyor. Ben balıkların otobüse yüklendiğini görseydim kesinlikle izin vermezdim. Çipuraların Ankara’ya kadar gelmesi bile anormal.”Yaptıkları incelemede, kıyılara ve adalara kurulan balık çiftliklerinin 10 yılda Güllük Körfezi’ni cehenneme çevirdiğinin görüldüğünü kaydeden CHP'li Çakır, “Körfez'deki incelemenin, kıyılara kurulan balık çiftliklerinin taşınmasını hızlandıracağından kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.Güllük Körfezi'nin Ankara’dan göründüğü gibi olmadığını, orada çevre katliamı olduğunu belirten Rasim Çakır, “Bu katliam karşısında yöre halkı ve çevreciler bu ana kadar az bile isyan etmişler. Bu nedenle çiftliklerin en kısa zamanda gösterilen yeni yerlere taşınması gerekiyor. Komisyon olarak turizm, çevre, kültür ve doğa değerlerimizi korumak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu değerlere zarar verecek hiçbir oluşuma yatırıma izin vermemiz mümkün değil” diye konuştu.İzmir ve Aydın’dan sonra Muğla’ya gidip, dün öğle saatlerinde Torba Limanı’ndan ‘Derinbey’ adlı 35 metrelik lüks ahşap yat ile Güllük Körfezi’ne açılarak, İkiz Adalar, Yılan Adası ve offshore balıkçılık yapan çiftliklerde incelemelerde bulunan Uşak AKP Milletvekili Nuri Uslu başkanlığındaki TBMM Çevre Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti. Güzel havayı fırsat bilen bazı vekiller ceketlerini çıkarıp teknede güneşlenip uyuklarken, bazıları da deniz tutması sonucu fenalaşmıştı.Güllük’teki bir restoranda balık ziyafetinden sonra milletvekilleri için gezinin sonunda TBMM’ye ait resmi plakalı otobüsün bagajına yerleştirilen 5’er kiloluk 25 koli çiftlik çipurası tepkilere neden olmuştu.