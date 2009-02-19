Cipteki yeni sevgilisiymiş

Hürriyet'in haberine göre; futbol hayatını Middlesbrough’da sürdüren Tuncay Şanlı ile CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen’in kızı Selen’in ilişkilerinin bittiği ortaya çıktı. Selen Sevigen ayrılık nedeniyle ilgili olarak Vatan'a “Kariyer planlarımız uymadı, 1 ay önce ortak bir kararla ayrıldık” dedi. Selen Sevigen 2 yıldır süren ve evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerinin bitme sebebini şu sözler açıkladı: “Ben televizyon ve sinema yapmak istiyorum. Yurt dışına diziler de satıyorum. Ayrılık nedenimiz tamamen kariyerle ilgili planlarımızın uymaması. Tuncay’la bu anlamda farklı hayat görüşlerimiz var. Kesinlikle üçüncü şahıslar yüzünden ayrılmadık” dedi.Bu arada, Tuncay bir genç kızla cipe binerken görüntülenmiş, basında bu kızın Selen Sevigen olduğu yazılmıştı. Ancak Selen’in “1 ay önce ayrıldık” açıklaması Tuncay’ın yanındaki kızın da yeni arkadaşı olduğunu ortaya çıkardı.