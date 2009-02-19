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Cipteki yeni sevgilisiymiş

Selen Sevigen, futbol yaşamını İngiltere’de sürdüren Tuncay Şanlı’yla 1 ay önce ayrıldıklarını açıkladı.

19 Şubat 2009 02:00

Selen Sevigen, futbol yaşamını İngiltere’de sürdüren Tuncay Şanlı’yla 1 ay önce ayrıldıklarını açıkladı. 

Maç öncesi buluşma

Hürriyet'in haberine göre; futbol hayatını Middlesbrough’da sürdüren Tuncay Şanlı ile CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen’in kızı Selen’in ilişkilerinin bittiği ortaya çıktı. Selen Sevigen ayrılık nedeniyle ilgili olarak Vatan'a “Kariyer planlarımız uymadı, 1 ay önce ortak bir kararla ayrıldık” dedi. Selen Sevigen 2 yıldır süren ve evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerinin bitme sebebini şu sözler açıkladı: “Ben televizyon ve sinema yapmak istiyorum. Yurt dışına diziler de satıyorum. Ayrılık nedenimiz tamamen kariyerle ilgili planlarımızın uymaması. Tuncay’la bu anlamda farklı hayat görüşlerimiz var. Kesinlikle üçüncü şahıslar yüzünden ayrılmadık” dedi.

Cipteki yeni sevgilisiymiş

Bu arada, Tuncay bir genç kızla cipe binerken görüntülenmiş, basında bu kızın Selen Sevigen olduğu yazılmıştı. Ancak Selen’in “1 ay önce ayrıldık” açıklaması Tuncay’ın yanındaki kızın da yeni arkadaşı olduğunu ortaya çıkardı.

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