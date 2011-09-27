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Dünya

Cipslerle birlikte gömülecek WASHINGTON (A.A)

27 Eylül 2011 23:20

-Cipslerle birlikte gömülecek WASHINGTON (A.A) - 27.09.2011 - "Doritos" cipslerinin yaratıcısı Archibald West'in 97 yaşında öldüğü, West'in cipslerle birlikte gömüleceği bildirildi. Dallas Morning News'ın haberine göre, West'in kızı Jana Hacker, Dallas'ta 20 eylülde ölen West'in 1 Ekimde yakılacağı ve küllerinin konulacağı kutu gömülmeden önce üzerine cips saçılacağını belirtti.  Archibald West, bir cips markası için çalışırken 1964'de tatile gittiği Meksika'da, bu ülkeye özgü tortillas cipslerinden örnek aldı ve 1966'da "Doritos" doğmuş oldu. ABD'de 23 çeşidi bulunan Doridos, 20 ülkede satılıyor.

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