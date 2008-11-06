Cipsler dişleri şekerden daha çok çürütüyor

Daha diş çıkmadan, ağız bakımı başlamalı. Çocukların damaklarının gazlı bezle silinmesi gerekir. İlk dişleri çıktığı zaman, bebek fırçaları ile yumuşak yumuşak dişleri temizlenmelidir. Çocuk eliyle bir şeyleri tutmaya başladığında, dişlerini de fırçalamaya başlayabilir.Çocuğa içine şeker, bal, pekmez katılmış biberon verilip; ardından da uyutulması yanlıştır. Bunlar verilecekse, uykudan önce verilmeli ve peşinden mutlaka su içirilmelidir. Cipsler, çikolata ve şekerden daha çok çürük riski taşır. Şeker ve çikolata yedikten sonra su içince risk azalır ama cips yedikten sonra su dişlerin temizlenmesine yetmez. Cipsin içindeki yağ ve nişasta, dişlerin üzerinde daha uzun süre kalır. Asitli içecekler ve enerji içecekleri de, çocuklar için çok zararlıdır. Çocukların dişlerine büyük hasar verir. Tatlı yedirdikten sonra çocuklara en azından su içirilmeli ve şekersiz sakız çiğnemeleri temin edilmelidir.Hap şeklinde verilen flor, dişlerde renk ve biçim bozukluklarına sebep olabildiği için artık tercih edilmiyor. Sadece yüksek çürük riski olduğunda hekim tarafından değerlendirilip, eğer gerekli ise veriliyor. Ailelerin ya da çocuk doktorlarının, herkese koruyucu olarak flor hapı vermesi yanlış! Koruyucu amaçlı flor uygulamaları, diş hekimi tarafından dıştan yapılıyor ve belirli zaman aralıklarında tekrarlanıyor. Diş macunlarına gelince; bütün macunlarda florür var ve bu sayede dişlerimizin çürümeye karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyorlar. Çocuk macunlarındaki flor oranı, yutma riskine karşı düşüktür. Çocuk tükürmeyi tam olarak başarabiliyorsa, ona büyük macunu kullandırmak daha uygun olur.