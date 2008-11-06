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Sağlık

Cipsler dişleri şekerden daha çok çürütüyor

Çocuklarınızın dişlerini korumaya kundakta başlamanız gerekiyor. Diş Hekimi Seyhan Ergin, diş çürüten en önemli yiyecek olan cipslere karşı aileleri uyarırken, şekers

06 Kasım 2008 02:00

Çocuklarınızın dişlerini korumaya kundakta başlamanız gerekiyor. Diş Hekimi Seyhan Ergin, Günaydın gazetesinde yayımlanan haberde, diş çürüten en önemli yiyecek olan cipslere karşı aileleri uyarırken, şekersiz sakızı tavsiye ediyor...

Cipsler de sigara kadar tehlikeli

Çocuklara yumuşak kıllı diş fırçası alın

Çocuklar ne zaman diş fırçalamaya başlamalı?

Daha diş çıkmadan, ağız bakımı başlamalı. Çocukların damaklarının gazlı bezle silinmesi gerekir. İlk dişleri çıktığı zaman, bebek fırçaları ile yumuşak yumuşak dişleri temizlenmelidir. Çocuk eliyle bir şeyleri tutmaya başladığında, dişlerini de fırçalamaya başlayabilir.

Asit zararlı!

Çocukların dişlerini neler çürütür?

Çocuğa içine şeker, bal, pekmez katılmış biberon verilip; ardından da uyutulması yanlıştır. Bunlar verilecekse, uykudan önce verilmeli ve peşinden mutlaka su içirilmelidir. Cipsler, çikolata ve şekerden daha çok çürük riski taşır. Şeker ve çikolata yedikten sonra su içince risk azalır ama cips yedikten sonra su dişlerin temizlenmesine yetmez. Cipsin içindeki yağ ve nişasta, dişlerin üzerinde daha uzun süre kalır. Asitli içecekler ve enerji içecekleri de, çocuklar için çok zararlıdır. Çocukların dişlerine büyük hasar verir. Tatlı yedirdikten sonra çocuklara en azından su içirilmeli ve şekersiz sakız çiğnemeleri temin edilmelidir.

Flor hapı vermeyin!

Çocukların dişlerinin daha sağlam olması için flor hapı ya da florürlü diş macunları öneriyor musunuz?

Hap şeklinde verilen flor, dişlerde renk ve biçim bozukluklarına sebep olabildiği için artık tercih edilmiyor. Sadece yüksek çürük riski olduğunda hekim tarafından değerlendirilip, eğer gerekli ise veriliyor. Ailelerin ya da çocuk doktorlarının, herkese koruyucu olarak flor hapı vermesi yanlış! Koruyucu amaçlı flor uygulamaları, diş hekimi tarafından dıştan yapılıyor ve belirli zaman aralıklarında tekrarlanıyor. Diş macunlarına gelince; bütün macunlarda florür var ve bu sayede dişlerimizin çürümeye karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyorlar. Çocuk macunlarındaki flor oranı, yutma riskine karşı düşüktür. Çocuk tükürmeyi tam olarak başarabiliyorsa, ona büyük macunu kullandırmak daha uygun olur.

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