Cipsler de sigara kadar tehlikeli

Efe, yazılı açıklamada, terör örgütlerinden daha sinsi ve daha tehlikeli terör mekanizmasının "gıda terörü" olduğunu ifade etti.Cipslerin özellikle çocuk tüketici kitlesini hedef seçen ancak diğer yaş gruplarının da ilgisini çekmeyi başaran bir tüketim maddesi olduğunu kaydeden Efe, "her zararlı ancak bir şekilde satıcısı için karlı olan ürün gibi bu ürünün de tüketiciye cezbedici bir şekilde sunulduğunu" dile getirdi.Efe, şunları kaydetti:"En önemli konu içerdikleri trans fat yağlardır ki bu yağlar doğal olarak çok az bulunabilen, ancak gıda sanayinde kullanılan hidrojenizasyon tekniğine bağlı olarak özellikle margarin ve diğer birçok üründe bulunmaktadır. Bu yağlar oldukça riskli bir ara madde olup dünyanın birçok yerinde yasaklanmıştır. Trans yağlar maalesef ülkemizde bisküviden cipse, hazır keklerden gofretlere, margarinlerden krakerlere yüzde 30'lara kadar değişen oranlarda bulunduğu/kullanıldığı bilimsel deneylerde ortaya çıkarılmış bir gerçektir.Cipsler özellikle gıdalardaki istenmeyen tat duyularını bastırmak veya mamulü daha lezzetli göstermek amacı ile kullanılan glutamatlar da içermektedir.Derneğimiz TÜ-MER, son günlerde duyarlı sivil toplum örgütleri tarafından gündeme getirilen cipsler için sigara paketlerinde olduğu gibi sağlığa zararlıdır ibaresinin yazılması çağrısını desteklemektedir.Ancak temel çözümün insanlarımıza sağlıklı ve doğal beslenmeyi teşvik etmek olduğunu, katkılı ve sanayi ürünlerinden mümkün mertebe uzak durmak gerektiğini aşılamak, üreticileri de bu yönlü bir üretime teşvik etmek olduğunun altını tekrar çizmekteyiz."