-Cips şeklinde tarhana KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 06.09.2011 - Bir zamanlar sıcağa ve soğuya dayanaklılığı nedeniyle orduların besin kaynağı olan tarhana, Kahramanmaraş'ta sektör haline geldi. Kentte yaklaşık 50 firma tarhana üretimi yaparken özellikle cips şeklindeki üretim ise çocuklar tarafından tercih ediliyor. Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, tarhananın ciddi bir ekonomik döngüsünün bulunduğunu ifade etti. Kendisinin de tarhana üretimi yaptığını anlatan Özsoy, ''Şu anda gerek esnaf odalarına gerekse ticaret ve sanayi odasına kayıtlı 50'nin üzerinde tarhana üretimi yapan firmamız var. Bunun yanında merdiven altı dediğimiz 450'nin üzerinde de faal tarhana üretimi yapan küçük firmalar bulunuyor. Tabi bu işin denetimi çok önemli. Sonuçta gıda üretimi yapıyorsunuz mutlaka denetlenmesi gerekiyor'' dedi. Geçmişte sadece çorba olarak tüketilen tarhananın bugün çerez olarak da üretildiğini kaydeden Özsoy, şöyle konuştu: ''Cips şeklinde ürettiğimiz tarhana özellikle dışardan gelen misafirlerimiz ve çocuklar tarafından çok seviliyor. Yazın ise firik diye adlandırdığımız yumuşak yufka şeklinde oluyor ve Kahramanmaraşlılar bu lezzete tabiri caizse bayılıyor. Oda olarak geleneksel tarhana lezzetini özelliğini kaybetmeden gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Tabi teknoloji geliyor. Bu imkanlardan da faydalanıyoruz. Önemli olan özünü kaybetmeden bu damak tadını yaygınlaştırmak. Üstelik ciddi bir ekonomik değer. Yüzlerce kişi bu işten ekmek yiyor. Gelecekte tarhananın kazanç kapılarından biri olacağını düşünüyorum.''