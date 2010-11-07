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Yaşam

Cips paketinden yakalandılar

İzmir'de, 2 gasp zanlısı, bıraktıkları cips paketindeki parmak izlerinden teşhis edilerek yakalandı.

07 Kasım 2010 02:00

T24 - İzmir'de, yollarını kestikleri 3 gence kendilerini polis olarak tanıtarak cep telefonu ile paralarını gasbeden 2 zanlı, bıraktıkları cips paketindeki parmak izlerinden teşhis edilerek yakalandı.

İzmir’de polise başvuran M.O, A.B. ve M.K, Karşıyaka’nın Örnekköy semti 6136/4. Sokak'ta kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından gasbedildiklerini bildirdi.

Gençler, gece sokakta yürüdükleri sırada otomobilden inip yanlarına gelen sivil giyimli 2 kişinin, polis olduklarını söyleyerek kimlik kontrolü ve üst araması yaptıklarını, ardından da paralarını ve cep telefonlarını alarak uzaklaştıklarını anlattı.

Polis ekipleri, gençlerin verdiği bilgiler doğrultusunda, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin cips yediklerini ve paketini yere attıklarını belirledi.

Olay yerinde bulunan cips paketinde, hırsızlık, yankesicilik gibi suçlardan poliste kayıtları bulunan E.K. ve H.A'nın parmak izlerinin olduğu tespit edildi.

E.K. Çiğli'de, H.A. Menemen'de yakalandı.

Şikayette bulunan gençler tarafından da teşhis edilen zanlılar, sorgularının ardından ''unvan gasbı, tehdit ve gasp'' suçlamalarıyla Karşıyaka Adliyesi’ne gönderildi.

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