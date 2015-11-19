Çipras'tan HDP'ye: Mücadelenizi hayranlıkla izliyoruz

Ankara’da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, HDP’nin mücadelesini hayranlıkla izlediklerini söyledi. Yüksekdağ ise Çipras'ın sözleri üzerine, "Biz tabii kimsenin gerek Çipras gerekse de başka bir siyasetçinin hayranlığını uyandırma kaygısı ile değil Türkiye'de gerçek anlamda demokratik yaşamı oluşturulması kaygısı ile mücadele ediyoruz. Sayın Çipras'ın sözleri siyasi nezaket" cevabını verdi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, HDP heyetiyle görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çipras, HDP'yi yakından takip ettiklerini ve HDP'nin verdiği mücadeleyi büyük bir hayranlıkla izlediklerini söyledi. Çipras yapılan son seçimlerde yüzde 10 barajına ve var olan baskılara karşın HDP'nin büyük bir başarı elde ettiğini ve Syriza olarak bu başarıdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. HDP'nin zorlu bir dönem geçirdiğini belirten Çipras, "Türkiye'de baskılar ve saldırılar büyük, bu konuda büyük gerilemeler saptamak maalesef mümkün" diye konuştu.

Syriza ve HDP heyetleri arasındaki görüşmeden sonra açıklamada bulunan Figen Yüksekdağ, Silvan'daki duvar yazılarına ilişkin bir soru üzerine "Gladyo yapısı şu anda devrede. 90'lı yıllardan bizim çok iyi bildiğimiz hala izlerini silemediğimiz bir gerçekliktir gladyo örgütlenmesi. Özel harekat ve özel harekata yakın duran kesimlerde güvenlik güçlerinin içerisinde bir gladyo hareket tarzı ile davranan güvenlik güçleri var. Gladyo örgütlenmesi, derin devlet yapılanmaları yeniden göreve çağrıldı" dedi.

Türkiye'de ve Suriye'de bir barış zeminin oluşturulması

Görüşmede, Ortadoğu'dan Balkanlara kadar olan alanda bir bölgesel barış sürecini geliştirilmesinin ele alındığını belirten Yüksekdağ, "Sayın Çipras da bu konudaki çabasını dile getirdi. Mülteci sorunun bölgede barış siyasetinin geliştirilmesi ile mümkün olduğunu dile getirdik. Türkiye'de ve Suriye'de bir barış zeminin oluşturulmasının ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı sayın Çipras. Vurguladığı konulardan biri de aynı zamanda Kürt sorununda çözüm ve demokratikleşme, müzakere sürecinin, yeniden başlatılması vurgusuydu. Bunu başbakana ve hükümet ile yaptıkları görüşmede de dile getirdiklerini ifade etti. Kendileri bizleri parti heyetimizi, eş genel başkanlarımızı Atina'ya davet ettiler. Bundan sonra da karşılıklı iki parti ve ülke arasındaki ilişkileri sistematik bir biçimde sürdürme kararlılığımızı ifade ettik" diye konuştu.

Görüşmede Çipras'ın HDP'nin siyasi çizgisine olan hayranlığını da dile getirdiğini belirten Yüksekdağ, "Sayın Çipras, Türkiye'de çok zorlu bir demokrasi mücadelesi yürütülüyor. Bu kadar zorlu koşullarda sizlerin bu direnme azmini ve çizginizde ısrar etme azmini göstermiş olmanız bizim ilham aldığımız ve hayranlık duyduğumuz bir duruş diye ifade etti. Biz tabi kimsenin gerek Çipras gerekse de başka bir siyasetçinin hayranlığını uyandırma kaygısı ile değil Türkiye'de gerçek anlamda demokratik yaşamı oluşturulması kaygısı ile mücadele ediyoruz. Sayın Çipras'ın sözleri siyasi nezaket" diye konuştu.

"Gladyo yapısı şu anda devrede"

Yüksekdağ, Silvan'daki duvar yazılarına ilişkin bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Gladyo yapısı şu anda devrede. 90'lı yıllardan bizim çok iyi bildiğimiz hala izlerini silemediğimiz bir gerçekliktir gladyo örgütlenmesi. Özel harekat ve özel harekata yakın duran kesimlerde güvenlik güçlerinin içerisinde bir gladyo hareket tarzı ile davranan güvenlik güçleri var. Yazılanlar ırkçı, ayrımcı. İdil'deki görüntüler de ürkütücü. Bölge halkı ürkmüyor gerçekleri bire bir yaşadığı için. Bir sorun yeniden hortlatıldı. Gladyo örgütlenmesi, derin devlet yapılanmaları yeniden göreve çağrıldı. Bu çok büyük bir sorun ve tehlikedir. Artık bölgede resmi güvenlik güçlerinin üzerinde bile şiddet uygulayan bir yapı var. bunu keşe hükümet ile tartışabilsek. Keşke güvenilir bir devlet mercisi olsa.

Silvan'da neredeyse çete tarzı ile hareket eden imha ekibine karşı tutum aldığım, sert davrandığım için bugün İçişleri Bakanlığı benim hakkımda soruşturma başlattı. Bu gladyo yapılanmaları hakkında herhangi bir soruşturma yok. Tam tersine üzeri örtülüyor. Bizler, İçişleri Bakanlığı ve hükümetin hedefi haline getiriliyoruz. Gerçeklerin üzerinin örtülmesine izin vermemeliyiz. Kamu güvenliğinin sağlanması için devletin şiddet politikalarından vazgeçmesi gerektiğini dile getirmeliyiz."