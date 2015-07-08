Çipras: Yunanistan kemer sıkma laboratuvarına döndü, soruna Avrupa çözümü getirmeliyiz

Pazar günü yapılan referandumda “hayır” kararı çıkan borç batağındaki Yunanistan’ın Başbakanı Aleksis Çipras, “Ben son 6 ay içindeki sorunların sorumluluğunu almaya hazırım. Sadece 5 aylık sürede alınan kararlarla bir ülkeyi suçlayamazsınız” dedi. “Bu Yunanistan’ın değil, Avrupa’nın sorunu; AB çözümü getirmeliyiz” diyen Çipras, referandumdan çıkan sonuçların kendisine krize toplumsal açıdan adil ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir çözüm bulma yetkisi verdiğini belirtti. Çipras, "Ülkemizin bu süreçte, kemer sıkma laboratuvarına döndüğünü söylersek abartmış olmayız, bunu kabul edemeyiz" diye konuştu.

Çipras, Avrupa Parlamentosu’nda liderlere seslendi. Yorgun ve gergin olduğu gözlemlenen Çipras’ın dudağında uçuk çıkması da dikkat çekti.

Çipras'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'AB ya demokratrik tavır takınacak ya da daha kötü noktalara sürüklenecek'

Çok zor durumdayız kritik bir süreçten geçiyoruz. Yunanistan ve AB için kritik dönemden geçiyoruz. Yunan halkı Pazar günü bu konuda kararını verdi. Anlaşma şartlarını doğrudan halka sorduk. Daha adil bir çözüm için referandumla halka sorduk. Geçmişle ilgili çok şey söylenebilir, taraflar suçlanabilir ancak şurası gerçek Avrupa olarak zor durumdayız. Özellikle medyada olan kötü haberler nedeniyle babnkalarımız zor durumda kaldı. Bankalarımızı kapatmak zorunda kaldık. Referandumu demokrasinin zaferi olarak kabul etmek lazım. Saygı duyulmalı. Müzakerelere deva etmek istiyoruz. Karşılıklı saygı ve eşitlik bekliyoruz. AB ya demokratrik tavır takınacak ya da daha kötü noktalara sürüklenecek.

Bizim amacımız ikili ilşkilere AB Yunanistan ilişkilerine saygı kazandırmak. Saygı görmek istiyoruz. Biz Syriza partisi olarak 5.5 ay önce göreve geldik maalesef bu keme sıkma önlemleri 5 yıldır var. Ben son 6 ay içindeki sorunların sorumluluğunu almaya hazırım. Sadece 5 aylık sürede alınan kararlarla bir ülkeyi suçlayamazsınız. Su sorunla ilgili 5 yıldır kararlar alındı. Ekonomide reformlara devam edeceğiz. Yunan halkı zorluklara katlandı, direniyor. Fedakârlıkta bulunan ülkelere saygı duyuyoruz ve takdir ediyoruz. Önlemler çok zor. Yıllar sürecek önlemler. Bu konudaki tecrübemiz bu önlemlerin başarılı olmadığını gösteriyor. Kutuplaşma başladı. İşsilik ve yoksulluk artıyor. Ekonomiye çok zararı oldu. Bizim tüm bu sorunlarla yüzleşmemiz lazım. Bu çıkmazdan çıkış yolu arıyoruz. Biz daha akıllı reformlarla anlaşma istiyoruz. Akılcı bir çözüm sunmalı bu anlaşma, daha adil olmalı, daha itibarlı bir anlaşma olmalı, son yıllarda Yunan halkının omuzlarına binen anlaşma değil daha onurlu bir anlaşma istiyoruz. Bunun üzerine kurlu bir anlaşmaya hazırırz. Bu çerçecede sunulan anlaşma refıormlarını uygulamaya hazırız. Yunan ekonomisinin kalkınmasına yol açacak bir anlaşma istiyoruz. İşsizliği çözmek istiyoruz. Bu anlaşma AB ile diyalog da içermeli. Sorunun gerçek çözümü için konuşmalıyız tavırlarımızı değil.

'AB ile kavga etmeye niyetimiz yok'

Bugün de tüm AB yetkilieriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda güvence verildiği takdirde masaya oturmaya hazırız. Bu sadece ekonomik değil siyasi de faydaları olacaktır. Borcun yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacağı gibi sosyal boyutları da olacaktır. Bize verilen para bankalar verilen para Yunanistan ekonomisini kurtarmak için verilen paralardır. Biden öneki hükümet tarafından imzalanan program uygulanmadı (2012). Bu programın kendisi uygulanmama denei kabul edilebilir hale getirmek istedik. Bizden önce imzalanmış program. Yunanistan 3 -4 milyar dolarlık anlaşmayla daha önce görüştük. Bu krediyi veren kurumlarla görüşmeler devam ediyor. Buna rağmen sorumluğu dışarıda aramıyorum. İtiraf etmemiz lazım ki yıllardır devam eden yolsuzluklar ve yanlışlıklar oldu. Bunlar doğru değil. Bunlar halkın servetini de eritti. Halka yük getirdi. Buna karşın bize sunulan paketler adil olmadı. Bu anlaşmalarla ekonomide bir reform yapılması amaçlandı, ama ekonomiyi çökertti. Bu reformların hiçbiri amacına ulaşmadı, kalkınma ve refah getirmedi. Bu öneriler tekrar gözden geçiriliyor. Bizim önerdiğimiz reformlar daha gerçekçi. Bizden önceki hükümetler bu gözden geçirmeyi yapmadıkları için sorumlular. Ancak bu sayfayı kapattık yeni bir sayfa açıp gerçekçi olarak sorunları çözmeliyiz. Kendi hükümetimizin politikalarını uygulamalıyız. AB ile kavga etmeye değil ülkemiz lehine bir şeyler yapmak istiyoruz. AB kendini çok büyük bir krizde buldu, sanki bu Yunanistan krizi değil. Kalıcı çözüm istiyoruz. Bu sadece bir Yunanistan problemi değil, bir Avrupa problemi ve soruna Avrupa çözümü getirmeliyiz. Bölünme değil, birlik ve dayanışma olmalı. Sonuç olarak Yunanistan gerçeklerine uygun bir anlaşma ortaya koymalıyız. Birlikte bunu başarabileceğimize inanıyorum.

'Yunanistan kemer sıkma laboratuvarına döndü'

Tsipras sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son beş buçuk yılda yoksulluğun arttığını, işsizliğin yükseldiğini, toplumda öfkenin arttığını gördük. Yunan halkının ne hissettiğini biliyoruz. Onlar bu çıkmaz sokaktan kurtulmanın bir yolu olduğuna inanıyorlar, bunu da çok demokratik bir şekilde çözmek istiyoruz. Halkın bize verdiği yetkiyle onlara istediklerini vermek istiyoruz. Son 5,5 yılda uygulanan reformların değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için tüm bunlar çok gerekli. Ortaklarımız için güvenilir reformlar uygulama konusunda kararlıyız. Burada bir geri çekilme etkisi olmayacak. Uzun vadede kalkınmaya sağlayamazsa bu krizden çıkamayız. İşsizliği kontrol etmemiz gerekiyor. Samimi bir diyalog kurularak kamu borcunun sürdürülebilir hale getirmesi. Ülkemizin bu süreçte, kemer sıkma laboratuvarına döndüğünü söylersek abartmış olmayız, bunu kabul edemeyiz."

Kreditörlerin beklentilerini tanınan süre içinde (pazara kadar) yerine getireceklerinden emin olduğunu söyleyen Tsipras, Atina’nın tekliflerinin hedefinin Avrupa ve Yunanistan’daki bankaları kurtarmak olduğunu belirtti.