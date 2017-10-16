Çipras Washington'da IMF Başkanı Lagarde ile görüşek

Io Chokona / Atina, 16 Ekim 2017 (DHA) – Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ABD’de yaptığı ziyaret çerçevesinde iki gün boyunca Chikago’da senatörler, milletvekilleri, işadamları ve Yunan asıllı cemaat mensuplarıyla yaptığı görüşmelerden sonra Washington’u ziyaret edecek.

Bugün için programlanan IMF Başkanı Christine Lagarde ile görüşmesi Yunanistan ekonomisinin üçüncü değerlendirmesinin bir an önce tamamlanması açısından çok önemli olarak nitelendiriliyor. Uluslararası Para Fonu\'nun dünkü toplantısı çerçevesinde Yunanistan Maliye Bakanı Eukleidis Tsakalotos da Christine Lagarde ile görüştü. Aleksis Çipras yarın da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.