T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çipras, Uluslararası İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılmak üzere Paris’te

Io Chokona / Atina, 12 Aralık (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düzenlediği  “One Planet Summit” adı altındaki Uluslararası İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılmak üzere bu sabah Paris’e gitti

12 Aralık 2017 16:44

Io Chokona / Atina, 12 Aralık (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düzenlediği  “One Planet Summit” adı altındaki Uluslararası İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılmak üzere bu sabah Paris’e gitti.
Fransız liderin davetine yaklaşık 50 devlet lideri, büyük şehir belediye başkanları ve iş adamları katılacak.
Devlet liderlerini Cumhurbaşkanlık Konağı’nda karşılayacak olan Macron, daha sonra nehir gemisiyle Seine Nehri’ndeki Seguin Adası’nda düzenlenecek olan Zirve Toplantısı’na katılacak.
Zirve’de iklim değişikliğini etkileyen unsurlar ve önlemek için yapılması gerekenler görüşülecek. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaAralık DHAYunanistan Başbakanı AleksisFransız Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronunPlanet Summit”UluslararasıDeğişikliği ZirvesinePariseFransızDevletCumhurbaşkanlık KonağındaMacronSeine Nehrindeki Seguin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24