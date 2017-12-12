Çipras, Uluslararası İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılmak üzere Paris’te

Io Chokona / Atina, 12 Aralık (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düzenlediği “One Planet Summit” adı altındaki Uluslararası İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılmak üzere bu sabah Paris’e gitti.

Fransız liderin davetine yaklaşık 50 devlet lideri, büyük şehir belediye başkanları ve iş adamları katılacak.

Devlet liderlerini Cumhurbaşkanlık Konağı’nda karşılayacak olan Macron, daha sonra nehir gemisiyle Seine Nehri’ndeki Seguin Adası’nda düzenlenecek olan Zirve Toplantısı’na katılacak.

Zirve’de iklim değişikliğini etkileyen unsurlar ve önlemek için yapılması gerekenler görüşülecek.