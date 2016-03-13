Çipras, Türklere 'köpek' diyen vekille ilgili konuştu

Yunanistan Başbakanı Çipras Türkleri 'köpeğe' benzettiği için Avrupa Parlamentosu (AP) oturumundan atılan Altın Şafak Partisi'nden Eleftherios Sinadinos'u kınadı. Çipras, "Yunanistan'da böyle düşünen insanlar çok değil ve belirleyici bir çoğunluğa sahip değiller" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türklere hakaret ettiği için AP oturumundan atılan Yunan vekili kınadı.

Fransız Komünist Partisi (PCF) Paris'te dün gece "Avrupa Değişmeli" konulu bir basın toplantısı düzenledi.

Fransız Komünist Partisi Başkanı Pierre Laurent başkanlığında düzenlenen toplantıya Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras , Portekiz sol parti lideri Marias Matias, İspanyol Podemos temsilcisi Cayo Lara ve Alman Yeşiller Partisi'nden Ska Keller katıldı. Liderler burada konuşmalar yaptı.

'Türkiye'nin AB'ye yakınlaştırılması gerekir'

Liderler, toplantı sonunda gazetecilerin soruların yanıtladı. Türk gazetecinin, "AB-Türkiye anlaşması konusunda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, şu yanıtı verdi:

"Unutmamamız gereken çok önemli bir şey var. Türkiye 2.5 milyon göçmeni ağırlıyor. Göçmen krizi sadece bize gelenlerden oluşmuyor. Türkiye'deki, Lübnan'daki, Ürdün'deki kamplarda milyonlarca göçmen yaşıyor. Bir an evvel insanların evlerini terk etmelerini önlemek için ateşkesin sağlanması gerekir. Avrupa'nın göçmen sorununu çözmesi için Türkiye ile tartışılan anlaşma tek çözüm olarak görülüyor. Hâlâ hukuk devleti ve basın özgürlüğü gibi konularda çok ciddi sorunlar var. Ama bu sorunların Türkiye'yi AB'den uzaklaştırması değil, tam tersine AB'ye yakınlaştırması gerekir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri bu sorunların çözümü açısından çok önemli. Türkiye'nin üzerine hukuk ve özgürlükler konusunda baskıyı da ancak bu yolla yapabiliriz. Türkiye'nin AB üyeliğini bu yüzden destekliyoruz."

'Avrupalı sosyal demokratlar kamplarını seçmeli'

Çipras, Altın Şafak Partisi'nden Eleftherios Sinadinos Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndan kovulmasına neden olan Türklere yönelik ırkçı sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Sanırım bu konuda yorum yapmama bile gerek yok. Bu sözleri kınıyorum. Ama şunun bilinmesini de isterim, Yunanistan'da böyle düşünen insanlar çok değil ve belirleyici bir çoğunluğa sahip değiller. Yunanistan'da çoğunluk farklı kültürlere ve milliyetlere kapılarının açılmasını istiyor. Ülkesine gelen Suriyeli sığınmacılar için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu vesileyle şunu eklemek istiyorum. Sığınmacı krizi, Avrupa'da sağ ve sol arasındaki ayrımı ciddi bir şekilde ortaya koydu. Sağ ve sol arasında pek çok politika konusunda şimdi ciddi bir ayrım var. Avrupalı sosyal demokratlar da kamplarını seçmeliler. Bütün bu sorunlara daha dayanışmacı ve daha insani bir çözüm bulmak için ortak cephe kurmalıyız."

Ne olmuştu?





Yunanistan'ın ırkçı Altın Şafak Partisi'nden Eleftherios Sinadinos, oturumda yaptığı konuşmada; "Türk, köpek gibidir. Vahşi görünür ama bir düşmanla karşılaştığında kaçar" demişti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz bunun üzerine milletvekilinin salondan atılmasını istemiş; Sinanidos, görevliler eşliğinde dışarı çıkarılmıştı.