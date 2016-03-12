Çipras, Türklere hakaret eden milletvekilini kınadı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türklere hakaret ettiği için Avrupa Parlamentosu oturumundan kovulan Altın Şafak Partisi'nden Eleftherios Sinadinos’u kınadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Fransız Komünist Partisi (PCF) Paris'te dün gece "Avrupa Değişmeli" konulu bir basın toplantısı düzenledi.

Çipras, Altın Şafak Partisi'nden Eleftherios Sinadinos Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndan kovulmasına neden olan Türklere yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sanırım bu konuda yorum yapmama bile gerek yok. Bu sözleri kınıyorum. Ama şunun bilinmesini de isterim, Yunanistan'da böyle düşünen insanlar çok değil ve belirleyici bir çoğunluğa sahip değiller. Yunanistan'da çoğunluk farklı kültürlere ve milliyetlere kapılarının açılmasını istiyor. Ülkesine gelen Suriyeli sığınmacılar için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu vesileyle şunu eklemek istiyorum. Sığınmacı krizi, Avrupa'da sağ ve sol arasındaki ayrımı ciddi bir şekilde ortaya koydu. Sağ ve sol arasında pek çok politika konusunda şimdi ciddi bir ayrım var. Avrupalı sosyal demokratlar da kamplarını seçmeliler. Bütün bu sorunlara daha dayanışmacı ve daha insani bir çözüm bulmak için ortak cephe kurmalıyız" dedi.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın Altın Şafak Partisi'nden Eleftherios Sinadinos, oturumda yaptığı konuşmada; "Türk, köpek gibidir. Vahşi görünür ama bir düşmanla karşılaştığında kaçar" demişti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz bunun üzerine milletvekilinin salondan atılmasını istemiş; Sinanidos, görevliler eşliğinde dışarı çıkarılmıştı.