Çipras sözünü tuttu; ilk kez kravat taktı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kreditörlere borcunun hafifletilmesi üzerine verdiği sözü yerine getirerek ilk kez taktığı kravatla kameraların karşısına geçti.

Başbakan Çipras, Avro Grubu Toplantısı'nda sağlanan borç hafifletme önlemleri ve kurtarma paketinin sona ermesinin yolunu açan anlaşmanın ardından Atina'daki Zappion Sarayı'nda hükümet milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

Kravat takması için kazandığı iddiaların gerçekleştiğini belirten Çipras, "Biraz zorlanıyorum ama sanırım (kravata) alışacağım." diyerek sözlerine başladı.

Çipras, yeniden yatırımcıları çekebilmeyi sağlayacak bir anlaşma için çaba gösterdiklerini anlatarak, "Avro Grubu'nun tarihi kararıyla, Yunanistan'ın borcu sonunda sürdürülebilir bir hale geldi." diye konuştu.

Yunanistan'ın yeniden ekonomik ve siyasi egemenliğini edinen normal bir ülke haline geldiğini vurgulayan Çipras, "Yunanistan'ın borcuna ilişkin dünkü karar ile ülkemiz yeni bir sayfa açıyor." dedi.

Çipras, söz konusu borcu önceki hükümetlerden aldıklarına işaret ederek, "Sonunda bu noktaya ulaştık, memorandumların sonuna yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.