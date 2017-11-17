Çipras, sel felaketinden ağır hasar gören Batı Attika bölgesini ziyaret etti.

Io Chokona / Atina, 16 Kasım 2017 (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kayıp olduğu ve 1\'i ağır olmak üzere 23 kişinin yaralandığı sel felaketinde ağır hasar gören bölgeleri ziyaret etti.

Attika Bölge Başkanı Rena Dourou, İçişleri Bakanı Panos Skourletis, Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Toskas, İtfaiye Şubesi Müdürü Vasilis Kapelios ve Belediye başkanları eşliğinde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunan Çipras “Durumun boyutlarını kendi gözlerimizle gördük. Hepimiz şok altındayız. Hâlâ kayıp olarak gösterilen vatandaşlarımız var. İlk emelimiz onları sağ bulabilmektir. Ölülerin sayısı artmasın. Çok kötü hava şartlarından bahsediyoruz ama problem yalnız bu değil. Bu bölgelerin altyapısında saptanan problemler senelerce gözardı edildi. Böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için gereken her şey yapılacaktır. Hasar görenlere gereken yardım verilecektir\" dedi.

Yunanistan Başbakanı, daha sonra Gothenburg\'da yarın düzenlenecek ve sosyal konuların ele alınacağı zirve toplantısına katılmak üzere yola çıktı. Çipras\'ın, zirvede hasar gören bölgelerin yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmesi bekleniyor.

