Çipras, NATO zirvesinde Türkiye'de tutuklu iki Yunan askerini gündeme getirecek

Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın Brüksel'de bugün düzenlenen NATO Zirvesi esnasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin gündeme getirileceğini söyledi.

Sözcü Canakopoulos, "Çipras için en öncelik konu, 4 aydır Türkiye'de yasa dışı şekilde cezaevinde tutulan Yunan askerleridir" dedi.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre Canakopulos, geçen 1 Mart'ta Meriç'de Türk devriye eri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askeri konusu ile 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ'cü asker konusu arasında herhangi bir bağlantı kurulamayacağını belirtti.

Sözcü, darbeci 8 asker için "İltica talebinde bulundular. Bağımsız iltica komisyonları da kararlarını açıkladılar. Burada, herhangi bir insan hakkı ihlali sözkonusu değil. Türkiye'nin uluslararası kursa, insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelere saygı gösterip 2 Yunan askeri konusuna bir son vermesi gerekir" diye konuştu.

'Ege ihlalleri de gündeme getirilecek'

Canakopulos, Çipras'ın Başkan Erdoğan ile görüşmesinde hakkında şunları da söyledi: "Çipras, Türkiye'nin Ege'deki ihlallerini de gündeme getirecek. Gerginligin azalması amacıyla icin girişimler üstlenilmesini isteyecek. Ayrıca mülteci konusu da var."